يابختك هتقبض مرتين.. فئات يحق لها الجمع بين معاشين طبقًا لقرارات المعاشات الجديدة

تم إصدار قانون جديد ينظم حالات الجمع بين معاشين وحالات استحقاق المطلقات لمعاش والدها، فضلاً عن حالات الحرمان التي تؤدي إلى وقف المعاش ومنعها من حصة والدها المتوفي، هذه المسألة تهم شريحة واسعة من المطلقات اللواتي يسعين للحصول على حقهن القانوني في الاستحقاقات المالية المرتبطة بمعاش آبائهن.

هل تجمع المطلقة بين معاشين؟

في بعض الحالات، يمنح القانون الجديد للمطلقات الحق في الحصول على معاش الوالد. ومع ذلك، تواجه هذه النساء تحديًا يتمثل في محاولتهن الحصول على مزيد من الإعانات المالية، مثل تكافل وكرامة، بجانب معاش الوالد. هذه المشكلة تعد تحديًا يواجهه العديد من المطلقات اللاتي يسعين لزيادة دخولهن من خلال الحصول على مصادر إضافية للدعم المالي.

حالات الجمع بين معاشين

تم تحديد قانون المعاشات الجديد الجمع بين معاشين في حالات محددة على النحو التالي:

– يُسمح للمستحق للمعاش بجمع معاشه مع دخله الشخصي في حدود الحد الأدنى المحدد للمعاش.

– يجوز للمرأة المطلقة جمع معاش زوجها المتوفى مع معاشها كمنتفع، وتستطيع أيضًا جمع معاشها مع دخلها الحاصل عن العمل أو المهنة.

– يسمح للأبناء بجمع المعاشين المستحقين لهم عن والديهم دون أي قيود.

– يُسمح للمستحق للمعاش بجمع المعاشات المستحقة له من شخص واحد بدون أي قيود.

وفقًا للمعلومات المذكورة سابقًا بخصوص جمع معاشين، يتم تنصيب تدابير تمنع المطلقة من الحصول على معاشين في نفس الوقت، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمعاش تكافل وكرامة.

المستندات المطلوبة للتقديم

توجد مجموعة من المستندات المطلوبة الجمع بين معاشين، وتشمل الوثائق التالية:

– صورة بطاقة الرقم القومي السارية.

– صورة شهادة الميلاد.

– صورة إيصالات استهلاك الكهرباء.