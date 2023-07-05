مفيش فيها هزار.. فصل الموظفين من العمل نهائيا + غرامة 200 ألف جنيه طوعًا لقانون العمل الجديد

تم وضع قانون العمل الجديد الذي يحتوي على ثمانية حالات يؤدي فيها فصل الموظفين من العمل نهائيا وفقًا لقرار صادر عن المحكمة العمالية المختصة. تُعد المحكمة العمالية المختصة الجهة الوحيدة المخوّل لها بموجب القانون تنفيذ جزاء الفصل على الموظف، ويُصنف الفصل في مجموعة من الحالات المحددة التي تُعتبر خطأً جسيمًا وفقًا للقانون.

حالات فصل الموظفين من العمل نهائيا

تم وضع قانون العمل الجديد الذي يحتوي على ثمانية حالات فصل الموظفين من العمل نهائيا تشمل هذه الحالات:

في حالة ثبوت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة. في حالة ثبوت ارتكاب العامل خطأ يتسبب في أضرار جسيمة لصاحب العمل، شريطة أن يتم إبلاغ صاحب العمل بالواقعة أو الحادث في غضون أربع وعشرين ساعة من وقت علمه به. في حالة تكرار عدم اتباع العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمال أو المنشأة، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك التعليمات يجب أن تكون مكتوبة ومعلنة بشكل واضح، وبالرغم من تنبيه العامل كتابةً بضرورة الامتثال لها. في حالة ثبوت أن العامل قام بالكشف عن أسرار المنشأة التي يعمل فيها وتسبب في أضرار جسيمة للمنشأة. في حالة ثبوت ممارسة العامل للمنافسة في نفس نشاط صاحب العمل. في حالة ثبوت تواجد العامل خلال ساعات العمل في حالة سكر واضح أو تأثره بمواد مخدرة. في حالة ثبوت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك في حالة تورطه في اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل أو بسببه. في حالة عدم احترام العامل للضوابط المنصوص عليها في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

غرامة 200 ألف جنيه لهؤلاء الموظفين

تنص قوانين العمل بشكل صريح على أنه في حالة إجراء اختبار المخدرات على أي موظف يعمل في جهة حكومية أو تابعة للدولة، وثبوت نتيجة إيجابية للاختبار، يتم فصل الموظفين من العمل نهائيا دون حصوله على أي مستحقات أو مكافأة نهاية الخدمة، وبالإضافة إلى ذلك، يُلزم الموظف بدفع غرامة مالية قدرها 200,000 جنيه، وفي حالة مساعدة أحد زملائه في توريطه وإخفاء الحقيقة، سيتم فرض نفس المبلغ المالي كغرامة على الشخص المساعد.