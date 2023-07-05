خبر سعيد إضافة المواليد علي بطاقة التموين مفتوح لهذه الفئات فقط.. ممكن تكون واحد منهم

يشهد بداية كل شهر زيادة في البحث عن إجراء إضافة المواليد علي بطاقة التموين من قبل المواطنين، حيث يبحث الأفراد عن الشروط والمتطلبات التي وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإكمال إجراء إضافة المواليد على البطاقة. تمكنت وزارة التموين من توفير وسيلة إلكترونية لإجراء إضافة المواليد عبر موقع دعم مصر التمويني. في هذا السياق، ستقدم “البديل” تفاصيل وشروط إجراء إضافة المواليد على بطاقة التموين فيما يلي.

إضافة المواليد علي بطاقة التموين

خطوات إضافة المواليد على بطاقة الرقم القومي (2023):

قم بزيارة موقع دعم من التمويني عن طريق إدخال رقم البطاقة التموينية من هنا. انقر على خيار “فتح حساب جديد”. اختر خدمات التموين من القائمة المتاحة. قم بكتابة الاسم الأول للأم (الوالدة). انقر على أيقونة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين”. قم بكتابة اسم المولود (طفل/طفلة) الذي ترغب في إضافته، ويجب أن يكون الاسم رباعياً.

شروط اضافة الابناء

توجد بعض الشروط إضافة المواليد علي بطاقة التموين وتشمل ما يلي:

يسمح بوجود ثلاثة أفراد فقط على البطاقة التموينية، ويتم إضافة فرد إضافي على الشرط أن يكون الأسرة من الأسر الرعاية الأولى.

يجب أن يكون المعاش الشهري لا يتجاوز 2500 جنيه.

الحد الأدنى للدخل الشهري لصاحب بطاقة التموين يجب أن يكون أقل من 3000 جنيه.

الفئات التي يحق لها اضافة الابناء

على الرغم من اهتمام الكثير من المواطنين الذين يعتمدون على الدعم التمويني إضافة المواليد علي بطاقة التموين، إلا أن وزارة التموين وضعت شروط خاصة تنطبق على فئات معينة تحتاج إلى إجراءات محددة لإضافة المواليد. وتشمل هذه الفئات:

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي. أبناء وزوجات الشهداء. أبناء الأسر البديلة. أصحاب معاش تكافل وكرامة.

5- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

يجب على هذه الفئات تنفيذ الإجراءات المطلوبة وتلبية الشروط المحددة من قبل وزارة التموين لإضافة المواليد إلى بطاقات التموين الخاصة بهم.