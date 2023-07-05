سعر البصل اليوم الأربعاء 5 يوليو.. يا سبحان الله يرخص ومفيش حد بيشتري

سعر البصل اليوم، يمكنك معرفة سعر البصل الأحمر اليوم الأربعاء 5 يوليو من عام 2023، وجميع انواع البصل، وفي وقت سابق أوضح نقابة الفلاحين وقال إن البصل المصري يغزو الأسواق العالمية.

وإذا كنت تريد شراء البصل بالقنطار فعليه أن قد يشتري خلال هذه الأيام، وذلك لأن التجار قد بدئت تنفد الكميات لديهم، ولم قد يبقى سوى البصل الذي يباع بالكيلو، لمعرفة الأسعار تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه حيث جاء على النحو التالي.

سعر البصل اليوم

يعد سعر البصل اليوم من أكثر ما يبحث عنه الآخرين على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي.

أولا سجل سعر كيلو البصل في سوق العبور نحو سعر 16 جنيه.

ثانيا بينما سجل متوسط سعر البصل اليوم نحو سعر 14.79 جنيه.

ثالثا ووصل سعر البصل الأحمر اليوم نحو سعر 14.81 جنيه، والحد الأدنى له سجل اليوم نحو 10 جنيهات، وأعلى سعر له سجل نحو 20 جنيه.

رابعا بينما قفز متوسط سعر البصل الأبيض نحو سعر 14.77 جنيه، أقل سعر وصل نحو 8 جنيه، وأعلى سعر سجل نحو 20 جنيه.

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سعر قنطار البصل اليوم

بعد أن رصدنا لكم سعر البصل اليوم الأربعاء 5 يوليو سوف نرصد لكم سعر قنطار البصل اليوم، حيث جاء على النحو التالي.

أولا يبدأ القنطار من سعر 480 جنيه البصل صغير الحجم، بصل التخليل.

ثانيا بينما سجل قنطار البصل بالحجم العادي من سعر 550 جنيه وحتى سعر 650 جنيه حسب الاتفاق مع التاجر.

ثالثا ثم سجل سعر قنطار البصل الأبيض من سعر 660 جنيه.

هذه وقد وصلنا إلي نهاية المقال الحصري ، حيث رصدنا لكم في السطور السابقة اسعار البصل اليوم بجميع أنواعه، شكراً على مشاهدة المقال.