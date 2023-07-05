“مٌــتــاح الان” moi-jobs.iq رابط استمارة التطوع العراق 2023||وزارة الداخلية العراقية بصفة عقد رجال وسيدات والشروط العامة

رابط استمارة التطوع العراق 2023 التطوع هو فعل يقوم به الأفراد في المجتمع بدون مقابل مادي، بهدف خدمة المصلحة العامة والاجتماعية، يتم اتخاذ قرار التطوع بحرية ومسؤولية من قبل الشخص، وفيما يتعلق بالتطوع في العراق، يشير إلى العمل التطوعي الذي ينجزه الأفراد والمؤسسات في العديد من المجالات الاجتماعية والإنسانية، مثل توفير الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية والثقافية والرياضية وغيرها، من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية الشاملة في البلد.

رابط استمارة التطوع العراق 2023

زُر موقع وزارة الداخلية العراقية على الإنترنت. الرابط

بحث في صفحة الوزارة عن قسم التطوع واختره.

ستجد روابط أو أزرار ستوجّهك إلى نموذج التطوع الإلكتروني.

اضغط على الوصلة أو الزر المتاح للوصول إلى استمارة التطوع.

سَيتم فتح صفحة جديدة تحتوي على نموذج التطوع الإلكتروني.

قم بتعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم والعمر والتعليم والخبرات السابقة.

تحقق من صحة المعلومات التي قدمتها قبل النقر على زر “إرسال”.

قم بطباعة نسخة من نموذج التطوع للحفاظ عليها للاستعراض في وقت لاحق.

الشروط العامة للتطوع

أن يكون المتطوع أحد المواطنين العراقيين.

يجب أن يتراوح العمر بين 18 و 45 سنة.

أنّه يجب أن يكون لديه القدرة الجسدية والصحية للمشاركة في الأنشطة التطوعية.

أن يكون خاليًا من أي سجل جنائي.

أن يكون له الرغبة الحميمة في خدمة الوطن والمشاركة في تحسين المجتمع.

أن يكون قادرًا على الالتزام بالمواعيد والمسؤوليات المحددة.

أن يكون لديه مهارات الاتصال والتعاون في العمل.

أن يتمكن من الامتثال للتوجيهات والقوانين والأنظمة المحددة.

المستندات المطلوبة لاستمارة التطوع العراق 2023