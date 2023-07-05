رابط مباشر..نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم fany.emis.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم، تطرح العديد من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية، سواء كانت في المجالات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية، أسئلة حول هذه النتائج. يتم ذلك بالتوازي مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية، وهذا كان يوم الخميس الماضي الثامن من يونيو 2023.

من هذا المنطلق، يُقدِّم موقعنا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم، بما في ذلك رقم الجلوس والاسم والرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني، وتوزيع درجات المواد الدراسية لكافة التخصصات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023. أوضحت الوزارة أن نتائج الصف الثالث الثانوي في الشعب الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية في العام الدراسي 2022/2023 ستكون متاحة في الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي. من المتوقع أن تعلن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في الساعات القادمة أو غدًا على أقصى تقدير.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

في هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتوقع ظهور ننتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم لجميع التخصصات والشعب بعد الانتهاء من تصحيح وتسجيل الدرجات النهائية في السجلات، ومن المتوقع أن تظهر اليوم بعد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم

الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن رابط بوابة مركز المعلومات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم، بالدخول على رابط بوابة مركز المعلومات من هنــــــــــــــــــــــــا،

الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالدبلومات الفنية. يمكنك العثور على رابط الموقع في الدليل الرسمي للطالب المقدم من المدرسة. بعد الوصول إلى موقع وزارة التعليم، ابحث عن قسم “نتائج الدبلومات الفنية” ستحتاج إلى إدخال رقم جلوسك في الحقل المخصص. التأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى عدم العثور على النتيجة. بعد إدخال رقم الجلوس، انقر على زر “البحث” لعرض النتيجة.

ملاحظة: قد يتطلب العملية بعض الوقت حتى يتمكن النظام من استعراض البيانات وعرض النتيجة.

بعد عرض النتيجة، يمكنك الاطلاع على درجاتك وأداءك في الامتحانات. للحفاظ على سجل دقيق للنتيجة، يمكنك طباعة الصفحة أو حفظها في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

نتيجة الدبلومات الفنية تعتبر مهمة جداً للطلاب، حيث تمثل إحدى المحطات المهمة في مسارهم التعليمي. نتمنى أن تحقق النتائج توقعاتك وتكون مدخلاً لمستقبل واعد في مجال الدبلومات الفنية.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

الدبلوم الصناعي:

نظام الخمس سنوات: 1000 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 700 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 500 درجة.

• نظام ثلاث سنوات قسم إلكترونيات: 600 درجة.

الدبلوم الزراعي:

نظام الخمس سنوات: 540 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 550 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 590 درجة

• دبلوم زراعي مهني: 540 درجة.

الدبلوم التجاري:

نظام الخمس سنوات: 450 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 580 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 800 درجة.

الدبلوم الفندقي:

نظام الخمس سنوات: 430 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 750 درجة.

• نظام الثلاث سنوات مهني: 490 درجة.

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لاعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023

تنتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية 2023. ومن المتوقع أن يعلن وزير التربية والتعليم عن نتيجة الدبلومات الفنية في مؤتمر صحفي خاص. إليك بعض المعلومات المهمة حول موعد هذا المؤتمر:

من المتوقع أن يعقد مؤتمر وزير التربية والتعليم لاعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023 بعد ظهر اليوم.

يتم الإعلان عن موعد المؤتمر عادة عبر وسائل الإعلام الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التربية والتعليم.

من المهم متابعة الإعلانات الرسمية والبقاء على اطلاع دائم على آخر المستجدات بخصوص نتائج الدبلومات الفنية 2023.

بالإضافة إلى إعلان النتائج في المؤتمر الصحفي، ستكون النتائج متاحة أيضًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

ينصح الطلاب وأولياء الأمور بالتحقق من نتيجتهم باستخدام رقم الجلوس والاسم الرسمي عبر المصادر الرسمية للوزارة.

نحن نتمنى لجميع الطلاب حظا سعيدا ونجاحا في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم.