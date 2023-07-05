Loading..نتائج الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات وجميع التخصصات “من هنا” عبر لينك fany.emis.gov.eg

نتائج الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات وجميع التخصصات تعلن الآن على بوابة التعليم الفني بعد انتظار دام لأكثر من شهر كام منذ اخر أيام امتحانات الدبلومات الفني، واليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 يعقد وزير التربية والتعليم المصري لدكتور رضا حجازى المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الدبلومات الفني، و إعلان أسماء أوائل الطلاب في التعليم الفني بكافة تخصصاته المتنوعة، وننقل إليك من خلال موقعنا البديل رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفني 2023

نتائج الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات وجميع التخصصات

يضم التعليم الفني في مصر مجموعة مميزة من التخصصات والتي اصبح الآن الكثير من أولياء الأمور للطلاب التعليم الإعدادي يفضلوها إلي أبناءهم عن التعليم الثانوي العام وخاصة انه اغلب تخصصات التعليم الفني مطلوبة في سوف العمل المصري والعالمي ، كما انه يمكن للطلاب التعليم الفنى استكمال تعلميهم الجامعي في حالة حصولهم على الحد الادنى للقبول بالجامعات والذي يتم إعلانه عقب إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني، والذي يتزامن غالبا مع مرحلة التنسيق الثالث للطلاب بالتعليم الثانوي العام ، وتكون متاحة اليهم كليات التجارة والزراعة وعدة معاهد اخرى.

نتائج الدبلومات 2023

توفر نتائج الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات وجميع التخصصات الآن على بوابة التعليم الفني، وهى البوابة لخاص بشئون التعليم الفني وتابعه الى وزارة التربية والتعليم المصرية ، واليك خطوات لاستعلام عن نتائج الدبلومات 2023 عبر بوابة التعليم الفني