“نتيجتك هُنا”.. fany.emis.gov.eg ظهرت الان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس تجاري/زراعي/صناعي/فندقي عبر بوابة التعليم الفني

يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في المحافظات المصرية خلال هذه الفترة عن fany.emis.gov.eg ظهرت الان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس تجاري/زراعي/صناعي/فندقي عبر بوابة التعليم الفني، التي تعلن اليوم الأربعاء عبر الموقع الرسمي للوزارة فور إعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول برقم الجلوس والأسم عبر موقع بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

من المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول 2023 للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وسوف تُعلن النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويمكن للطلاب الحصول على نتائجهم عبر إدخال رقم الجلوس الخاص بهم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية في جميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) والتي استمرت لمدة 13 يومًا، ابتداءً من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد ادى هذه الامتحانات حوالي 715432 طالبًا وطالبة في 2542 لجنة، وشملت 1337 مادة امتحانية.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم توفير رابط نتيجة الدبلومات الفنية على الموقع الرسمي للوزارة ( بوابة التعليم الفني)، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم.

رابط الإستعلام نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن للطلاب استعلام نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الفني من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

. 2- البحث عن رابط النتيجة والدخول إليه.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

5- يمكن للطالب أيضاً طباعة النتيجة للاحتفاظ بها.

يجب على الطلاب التأكد من صحة رقم الجلوس الذي يدخلونه عند الاستعلام عن النتيجة، وفي حالة وجود أي مشكلة في الاستعلام عن النتيجة، يجب عليهم التواصل مع الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين أدوا الامتحانات بلغ 715,432 طالبًا وطالبة، وتم إجراء الامتحانات في 2542 لجنة بجميع التخصصات الفنية، بما في ذلك الصناعي، والزراعي، والتجاري، والفندقي. وتم تنفيذ الامتحانات في 1337 مادة امتحانية خلال الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 8 يونيو 2023، وتم تنظيم الامتحانات بطريقة ميسرة للطلاب الممتحنين وفقًا للخطة الموضوعة لها.

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفر نتائج الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقعها الرسمي على الإنترنت.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تفعيل رابط النتائج بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، لإعلان اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم، والذي من المقرر عقده ظهر اليوم الأربعاء.