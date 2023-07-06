“الآن” تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول pdf العراق الفصل الدراسي الثاني | نتائج الثالث المتوسط عبر results.mlazemna نتائجنا

تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول العراق نتابعه معكم، ففي كل محافظة عراقية سنجد مجموعة من الطلاب بالصف الثالث المتوسط 2023 ولذلك لا يمكن الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2023 في العراق بالدور الأول في بعض المحافظات ويتم التخلف عن الباقي كما زًعمت بعض الصحف الإلكترونية المضللة، حيث أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الامتحانات سيتم نشرها في جميع المحافظات العراقية بعد اعتماد الدرجات والنتائج مباشرة ولا صحة لجميع الأخبار الكاذبة والمتداولة، كما سيتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم بالاسم ورقم المقعد الامتحاني فقط عبر بوابة وزارة التربية العراقية.

تنزيل نتائج الثالث متوسط 2023 دور اول العراق

البحث عبر المنصات الإلكترونية عن نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول من الأمور المرهقة للكثير من الأسر، حيث تحتاج إلى مجهود كبير للتعرف على الروابط المباشر الحقيقية وتجنب سرقة البيانات، ولذلك حرصنا على توفير الطريقة الصحيحة التي يمكنك من خلالها الاستعلام عن النتائج دون الحاجة للبحث عبر تلك المواقع وذلك من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولا: ابحث عن منصة وبوابة التربية العراقية الرسمية للتعليم في العراق وادخل على أيقونة “نتائج الثالث المتوسط”.

ثانيا: وبتلك الخطوة لابد من إدخال كافة البيانات المتعلقة بالطالب (الاسم كامل – رقم المقعد الامتحاني).

ثالثا: وبعدها قم بالضغط على الزر الموجود أسفل الصفحة لإتمام الاستعلام “عرض النتيجة”.

تحميل نتائج الثالث المتوسط في العراق pdf

إن الحصول على نسخة ورقية من نتائج الثالث المتوسط في العراق الدور الأول من متطلبات الكثير من الطلاب وأولياء الأمور وبالأخص الأوائل في تلك المرحلة الدراسية، ولذلك وفرت منصة وزارة التربية العراقية إمكانية الحصول على نسخة pdf من النتائج بعد اعتمادها عبر المنصة مباشرة حتى يكون للطلبة أو أولياء الأمور الحق في طباعتها بسهولة دون الحاجة إلى زيارة الإدارات التعليمية العراقية أو زيارة المدارس في المحافظات العراقية المختلفة.

إن نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول الفصل الدراسي الثاني ستظهر في كل ولاية عراقية على حدة، ولكنها لا تظهر في كافة الولايات العراقية مرة واحدة.