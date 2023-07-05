“الآن” .. ظهرت ناو نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg | نتائج الدبلوم اليوم السابع

ينتظر الجميع من طلاب وطالبات الدبلومات الفنية نتيجة ظهور الدور الأول لعام 2023 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك بعد أن أعلن الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني عن انتهاء كافة مراكز الكنترول من تصحيح الأوراق الخاصة بإجابات الطلاب والطالبات بجميع النوعيات والتخصصات.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 برقم الجلوس والاسم

يترقب الكثير من أولياء الأمور والطلبة والطالبات البالغ عددهم 830 ألفا 753 طالباً وطالبه بجميع التخصصات والنوعيات سواء صناعي أو زراعي أو تجاري أو فندقي وسواء تعليم وتدريب مزدوج ظهور نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن قاموا بأداء الامتحانات في 230 مادة امتحانية، وقت تزايد البحث في الساعات السابقة عن نتيجة الدبلومات الفنية بعد أن تم الإعلان عن انتهاء جميع مراكز الكنترول في جميع المحافظات من عمليات التصحيح والمراجعة، وأن نتيجة الدبلومات جاهزة من أجل نشرها على موقع بوابة التعليم الفنى نتائج الدبلومات برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية من خلال الدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الفني، ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والطالبة النقر على اختيار الشعبة الخاصة به، ثم النقر على زر عرض النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أن نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023 تكون متوفرة على موقع بوابة التعليم الفني عقب اعتمادها من جانب الدكتور طارق شوقي هذا الأسبوع، حيث إنه لم يخرج المركز الإعلامي التابع للوزارة إلى الآن ننشر توقيت محدد لعقد مؤتمر صحفي اعتماد وإعلان أسماء الطلاب الأوائل ولكن الجميع في انتظار الإعلان الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية لهذا العام والتي ستظهر في غضون الساعات القادمة من خلال الرابط الرسمي لوزارة التعليم الفني.

إن نتيجة الدبلومات الفنية ظهرت أخيراً الآن بعد طول انتظار بعدما اعتمدها وزير التربية والتعليم الفني اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يوليو، وبعد ذلك ينتظر الطلاب تنسيق الكليات، والنتيجة من هنا.