“مُُتااااح” الآن رابط بوابة التعليم الفني | ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 اليوم السابع تجارة \ صناعي \ زراعي عبر fany.emis.gov.eg برقم الجلوس

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكيد على أنه سوف يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية عقب الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك، وأكدت الوزارة أيضًا على أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من تصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، حيث أنه من المرتقب أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة الدبلومات الفنية في الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الفترة الماضية أنه قد تم الانتهاء من أداء الامتحانات الخاصة بطلبة وطالبات الدبلومات الفنية الموافق الخامس من شهر يونيو 2023 وذلك بناءًا على ما جاء به الجدول الزمني المخصص للعام الحالي، كما أنه قد قام بأداء الامتحانات ما يقرب من 715.432 طالب وأم عقد امتحانات جميع الشعب الفنية في نحو 2542 لجنة، حيث تم امتحان الطلاب في 1337 مادة امتحانية والذي قد بدأت من يوم 27 مايو 2023 وانتهت في 8 يونيو 2023، كما أنه قد تم تنظيم الامتحانات بناءًا على ما جاءت به الخطة التي تم إعدادها بطريقة مبسطة لتسهيل عملية امتحان الطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني وأن يقوم الطالب أو ولي الأمر بتحديد العام الدراسي، بعد ذلك يتم كتابة كافة بيانات الطالب لكي يتمكن من الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية ثم بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها وإدراج رقم الجلوس الخاص به، إدراج بيانات مدرسة الطالب، ثم يقوم بالنقر على خيار عرض النتيجة على هذا سوف تظهر النتيجة في جميع المواد، بالإضافة إلى المجموع الكلى الخاص بالطالب وأيضًا النسبة المئوية بعد أن يتم اعتمادها بشكل مباشر.

أخيراً ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع بوابة التعليم الفني اليوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر يوليو 2023، بعدما قد قام وزير التربية والتعليم الفني بالتأشير عليها، والنتيجة من هنا.