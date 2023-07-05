“الآن” ظهرررت نتيجة دبلوم صنايع 2023 عبر بوابة التعليم الفني اليوم السابع | نتيجة الدبلومات الفنية النظامين برقم الجلوس والاسم

ننتظر ظهور نتيجة دبلوم صنايع 2023 وأيضاً نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث أنه من المنتظر كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان أسماء أوائل الدبلومات الفنية بعد اعتماد درجات الطلاب حسب البيان المنشور حول ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2023 بعد عيد الأضحى مباشرة، ولذلك يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن النتائج عبر محركات البحث بشكل كبير ولكن لا داعي للقلق حول موعد ظهور النتائج حيث سيتم الإعلان رسمياً عن ظهروها بمجرد الانتهاء من اعتمادها عبر بوابة التعليم الفني ليتمكن جميع الطلبة من البحث عنها والاستعلام بأرقام الجلوس.

نتيجة دبلوم صنايع 2023

تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تسهيل الخدمات التعليمية لضمان وصولها لجميع الطلاب في مختلف محافظات مصر، ومن أهم تلك الخدمات خدمة الاستعلام عن نتائج الامتحانات ولذلك تم توفير خدمة الاستعلام الإلكتروني عن النتائج بمختلف المنصات التابعة للوزارة حسب المرحلة الدراسية حيث يتوافر منصة للاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي وكذلك الثانوي، ولذلك من الضروري إيضاح كيفية الاستعلام عن نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال الآتي:

أولاً: قم بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الفني من خلال الضغط هنا وسيتم تحويلك إلى صفحة الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة.

ثانياً: وبعدها قم بكتابة كلا من (رقم الجلوس – الصف الدراسي – تخصص الدبلوم الفني – محافظة الطالب/ة).

ثالثاً: وبعد الانتهاء من كتابة البيانات ومراجعتها في الخانات المخصصة لها قم بالضغط على زر “عرض النتيجة”.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

بعد مرور ساعات قليلة من الآن وخلال الأسبوع الأول من شهر يوليو لعام 2023 ينتظر طلاب الدبلومات الفنية الإعلان عن أسماء أوائل تخصصات الدبلومات الفنية (الدبلوم التجاري – الدبلوم الزراعي – الدبلوم الصناعي – الدبلوم الفندقي) وسيظهر بعد إعلانها نتائج باقي الطلاب في جميع المحافظات حتى يتمكن جميع الطلبة والطالبات للدور الأول بتلك التخصصات الدخول عبر بوابة التعليم الفني والاستعلام بأرقام جلوسهم والتعرف على النتيجة النهائية لذلك العام الدراسي.