ما هو موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام؟

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجنوب إفريقي، وسيواجه المنتخب المغربي في المباراة النهائية، جاء ذلك بعدما فاز المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة على نظيره المالي بركلات الترجيح في مباراة قوية جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، حيث انتهت المباراة في الوقتين الإضافيين بنتيجة 2-2 قبل أن يحسم المنتخب المغربي الفوز في ركلات الترجيح، وتستمر البطولة في المغرب حتى الثامن من شهر يوليو الحالي.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي والمغرب

سيتواجه منتخب مصر الأولمبي مع منتخب المغرب في المباراة النهائية لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو، في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ستقام المباراة على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط بالمغرب، ويسعى المنتخب المصري لتحقيق الفوز والتتويج باللقب القاري لأول مرة منذ عام 2011.

مشوار منتخب مصر الأولمبي بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام

حقق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إنجازًا كبيرًا بعد تأهله لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وكذلك التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد فوزه على منتخب غينيا بنتيجة 1-0 في مباراة نصف النهائي التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وتصدر المنتخب الأولمبي مجموعته برصيد 7 نقاط، حيث لم يتلقى أي أهداف في الأربع مباريات التي خاضها، حيث تعادل سلبيًا مع النيجر في المباراة الأولى، وفاز على مالي بهدف نظيف، وفاز على الجابون بنتيجة 2-0 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

يلتقي منتخب مصر الاولمبي نظيره منتخب المغرب في نهائي بطولة أمم أفريقيا 2023 تحت 23 عام التي تنظمها المغرب بعد تأهلهما للمباراة النهائية علي حساب منتخبي غينيا ومالي في الدور نصف النهائي والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في باريس العام المقبل.