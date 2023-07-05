بوابة مركز المعلومات .. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع محافظة الشرقية Fany emis gov eg

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الشرقية برقم الجلوس، يُمكن للطلاب أو أولياء الأمور اتباع الخطوات التالية:-

قم بالدخول على رابط بوابة التعليم الفني المخصصة لنتائج شهادة الدبلومات الفنية. قُم بكتابة رقم جلوسك الخاص بالامتحان. حدد نوعية التعليم الخاصة بك سواء الفندقي أو الزراعي أو الصناعي أو التجاري. اضغط على زر ( عرض النتيجة ). ستظهر النتيجة في غضون لحظات على الشاشة.

من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكنك الحصول على نتيجتك في الدبلومات الفنية 2023 بسهولة وسرعة، مع تمنيات الموقع بالنجاح الدائم.

بوابة التعليم الفني نتائج الامتحانات

بوابة التعليم الفني هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، تهدف إلى توفير خدمات وموارد تعليمية متنوعة للطلاب والمعلمين في مجال التعليم الفني، توفر البوابة مجموعة من الخدمات التعليمية والإدارية التي تعزز عملية التعلم وتدعم التفاعل بين المتعلمين والمدرسين.

في ضوء إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتائج الدبلومات الفنية 2023، يشعر الطلاب بترقب وتوتر لمعرفة نتائجهم، إن الدبلومات الفنية تعتبر مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، حيث تعكس جهودهم وتحقق لهم فرصًا لمواصلة تعليمهم وتطوير مستقبلهم المهني.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية يخلق أجواء من الحماس والترقب بين الطلاب وأسرهم، إنه لحظة مليئة بالمشاعر المختلطة من الفرح والتوتر والأمل، ينتظر الطلاب بفارغ الصبر رؤية النتيجة التي ستحدد مسار حياتهم المهنية والشخصية.

قد أشاد وزير التربية والتعليم بنجاح التعليم الفني في تحقيق أهدافه وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني، وقد تجلى أحد هذه النجاحات في امتحان الدبلوم للمرة الثانية، حيث شارك ممثلو سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب الذين يدرسون البرامج الدراسية المطورة وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل. وبهذا، أصبحت علاقة التعليم الفني أكثر قوة وارتباطًا بسوق العمل.