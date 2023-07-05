رابط شغال مباشر … نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023، يهتم عدد كبير من الطلاب بمتابعة أهم وآخر أخبار التعليم، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت خلال الساعات الأخيرة عن الإنتهاء من رفع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني على الإنترنت حتى تكون متاحة أمام الطلاب دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ويسعى موقع البديل أن يقدم لكم أهم وآخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 التي أصبحت متاحة أمام الجميع على بوابة التعليم الفني على الإنترنت، حيث صرح الدكتور”رضا حجازي” إلى أنه تم اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أوائل الطلبة خلال الساعات المقبلة.

وأشار “حجازي” خلال تصريح له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون وقوع الظلم على أحد، كما أضاف حجازي إلى أن الوزارة سوف تقوم بتكريم أوائل الطلبة خلال مؤتمر صحفي مذاع على القنوات الفضائية، وتقدم “حجازي” بأرق التهاني للطلاب الناجحين وتمنى لهم النجاح والتوفيق للطلاب في جميع المراحل التعليمية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

حيث صرحت وزارة التربية والتعليم على الموقع الرسمي لها على الانترنت أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال موقع بوابة التعليم الفني واليكم الخطوات .

في البداية يجب الضغط على رابط بوابة التعليم الفني من هنا.

اختر شعبة الطالب”صناعي، تجاري، زراعي، فندقي”.

كتابة رقم جلوس الطالب.

ثم اضغط على استعلام.

خلال دقيقة سوف تظهر امامك النتيجة على الفور.

وحتي الان لم تعتمد النتيجة في جميع المحافظات ونتابع مع حضراتكم كافة التفاصيل لتوفيرها عقب اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم .