Available تحميل الوجبة التاسعة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023 منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق يتم البحث عنها بشكل كبير وذلك مع بدء الاعلان عن اسماء الدفعه الثانيه منذ بدايه هذا الشهر الجاري شهر يوليو حيث ان عدد كبير من المواطنين قد قام بالتسجيل في هذه الدفعه ويرغبون في الاستعلام عنها عن طريق منصه مظلتي الرسميه الذي تم التسجيل من خلالها على هذا الدعم المقدم من قبل وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

ان عدد كبير من المواطنين قد قام بالتقديم في هذا الدعم عبر منصه مظلتي لذلك يتم البحث بشكل كبير عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 عن طريق الرابط الرسمي الذي يتمكن من خلاله جميع المواطنين من البحث عن الاسماء المشموله في هذا البرنامج حيث انا وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه قد اعلنت عن هذا الرابط لكي يحصل جميع المواطنين على موقفهم من القبول في هذا الدعم حيث ان الاستعلام يتم عن طريق موقع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه ومنصة مظلتي التابعه لها واليكم خطوات الاستعلام في الفقره التاليه.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكنكم الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية عن طريق اتباع الخطوات التاليه..

يجب الذهاب اولا الى موقع وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. القيام بالبحث عن منصه مظلتي للرعاية الاجتماعية. كتابه رقم البطاقه التموينيه الخاصه بالمواطن في المكان المخصص. تحديد المحافظة التابع لها. الضغط على زر الاستعلام. يظهر لك على الفور موقفك من القبول في هذا الدعم وجميع الاسماء المشموله في المحافظه التابع لها.

اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 pdf

يمكن تحميل اسماء المقبولين في برنامج الرعايه الاجتماعيه في شكل ملف pdf وذلك بعد ان يقوم المواطنين بالتوجه الى رابط منصه مظله الرئيسي وذلك من اجل التعرف على هذه الاسماء عن طريق كتابه رقم البطاقه التموينيه او ادخال اسم المواطن الرباعي وكذلك تاريخ الميلاد الخاص به كذلك تحديدا المحافظه التابع لها.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

يتابع المواطنون البحث عن الرابط الخاص بالاستعلام عن أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة حيث تقدم على ذلك الدعم نحو 300 ألف مواطن ومواطنة من جميع أنحاء الجمهورية وهم الآن يبحثون عن الرابط الذي يمكنهم من التعرف على موقفهم من القبول في البرنامج.