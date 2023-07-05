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طريقة تحميل واتساب الذهبي whatsapp gold 2023 بالمميزات والخصائص الجديدة
يعد تطبيق الواتس الذهبي ماهو إلا تطبيق معدل من تطبيق الواتس آب الأصلي كما تجد أن الواتس آب الذهبي يحتوي على مجموعة كبيرة من المميزات والتي تكون غير متوفرة في الواتس آب العادي كما أن هذا التطبيق يدعم الخصوصية اخر ظهور للأصدقاء ومنع الأصدقاء من حذف الرسائل التي لديك بعد إرسالها كما أن التطبيقين يعملان على نفس آلية الحماية بالتشفير بين الطرفين لذلك سوف نتعرف على طريقة تحميل الواتساب الذهبي.
طريقة تحميل واتساب الذهبي 2023
- يتم الاهتمام بتحميل الواتساب الذهبي بجانب شرح جميع خطوات التحميل،وايضا روابط التحميل المباشرة للتحديث والتي تتمثل في التالي.
- يتم تحميل ورفع تحديث التطبيق إلى اسرع السيرفراتثم يتم توفير روابط تنزيل مباشرة وسريعة بجانب تحميل جميع تحديثات الواتساب الذهبي.
- عن طريق الروابط المتوفرة على صفحة الويب تستطيع تحميل تطبيق واتساب الذهبي المجاني لاخر اصدار او عن طريق الرابط التالي.
خطوات تحميل واتساب الذهبي
- لتنزيل وتحديث الواتساب الذهبي بطريقة سهلة جدا كل ما عليك فعله اتباع تلك الخطوات التالية.
- عليك بالدخول على صفحة تنزيل تحديث الواتس اب الذهبي اخر إصدار.
- قم بالضغط على زر التنزيل الموجود في بداية الصفحة حتى يتم نقلك إلى صفحة تنزيل تحديث التطبيق.
- سوف تنتظر لمدة أقصاها ثلاث ثواني حتى يتم تجهيز ملف التحديث.
- قم بالنقر على أحد أزرار روابط التنزيل التي سوف تظهر لك بعد العد لثلاث ثواني.
- سوف يتم بدأ تنزيل الواتساب الذهبي وتثبيته فوراً.
- عند التحديث الجديد لتطبيق الواتس اب الذهبي تم وضع بعض الاضافات مثل إضافة وضع الطيران حتى لا يتسبب في الازعاج.
- يمكنك إيقاف الواتساب وإيقاف وصوله إلى الإنترنت،كما يمكنك فتح اكثر من رقم واتساب على هاتف واحد،ولا ياخذ مساحة كبيرة من ذاكرة التخزين.