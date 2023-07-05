بضغطة واحدة| حساب الراتب بعد خصم التأمينات 2023 في السعودية

كيفية حساب الراتب بعد خصم التأمينات 2023 تهتم المؤسسة العامة للتأمينات بحساب النسب والخصومات والمقطوعات الشهرية، وتختلف نسب الخصم التي يتم اقتطاعها من الرواتب من موظف لآخر ومن مؤسسة إلى أخرى. يتم حساب الراتب الشهري بعد خصم التأمينات، وتختلف نسبة الخصم بين المواطنين السعوديين وغير السعوديين. يمكن الاستعلام عن المستحقات التأمينية من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات.

حساب الراتب بعد خصم التأمينات 2023

لحساب الراتب بعد خصم التأمينات 2023، يتم استقطاع نسبة من الرواتب الشهرية لسداد قيمة التأمينات الاجتماعية. يمكن حساب المبلغ المخصوم بواسطة القواعد الحسابية التالية: مبلغ التأمينات الاجتماعية المخصوم = الدخل الشهري × نسبة الخصم الراتب بعد الخصم = الدخل الشهري – مبلغ التأمينات الاجتماعية المخصوم

توضح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نسب الاستقطاع المالي من إجمالي الراتب الشهري. وتصل إجمالي نسبة الاستقطاع من راتب الموظف السعودي الشهري إلى 22%. وتشمل النسب التالية:

خصم نسبة 1% من الشخص ذاته.

خصم نسبة 1% من تطبيق (ساند) التابع للمؤسسة.

خصم نسبة 2% من التأمين ضد المخاطر وإصابات العمل.

خصم نسبة 9% من إجمالي راتب الموظف. أما الموظف غير السعودي، يتم خصم نسبة 2% من الراتب الشهري للموظف، بالإضافة إلى خصم نسبة 2% من الشركة التي يعمل بها غير السعودي تحت بند (فروع الأخطار المهنية).

توفر المؤسسة دعمًا وفقًا للأجر وبدل السكن التي يتم اشتراكها في التأمينات الاجتماعية. وتتفاوت قيمة الدعم وفقًا للأجر الذي يتم الاشتراك به، ويجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 15 ألف ريال سعودي والحد الأدنى للراتب الأساسي هو 4000 ريال سعودي.

تطبيق “تأميناتي” هو التطبيق الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. يهدف التطبيق إلى تسهيل إجراءات التأمينات الاجتماعية ويتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات حول حساباتهم والمساهمات المالية والخدمات المتاحة مثل التقاعد والعجز والوفاة.