Link Pdf وزارة العمل رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة التاسعة منصة مظلتي

تم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 عبر منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد تم استلام عدد 300 ألف طلب للحصول على هذه الرعاية من قبل المواطنين الذين قد يعانون من الفقر والركود الاقتصادي، وقد أتاحت الوزراة هذا البرنامج من أجل تحسين المستوى الاقتصادي لأسر المحتاجة، ولهذا سوف نوضح المزيد من التفاصيل عن هذه الأسماء، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

في ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ينبغي أن نشير إلى الشروط الواجب توفرها في الأشخاص الذين يحصلون على الرعاية الاجتماعية، وتتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم من العراقيين.

ينبغي أن يكون لدى المتقدم أُسرة تتألف من أربعة أفراد على الأقل.

يجب أن يكون عمر الشخص المؤهل للتقدم بين 18 إلى 60 عامًا للرجال، ومن 15 إلى 55 عامًا للسيدات.

ينبغي أن يكون المتقدم مسجلا مسبقًا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

يجب ألا يكون لدى المواطن أية ممتلكات شخصية أو تأمين صحي أو اجتماعي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ومن المقرر الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، ويستطيع أي شخص الاطلاع على قائمة هذه الأسماء من خلال اتباع عدد من الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الضغط على تقديم طلب منصة مظلتي.

النقر بعد ذلك على الوجبة التاسعة في العراق

حدد الرعاية الاجتماعية.

إدخال البيانات المطلوبة بشكل سليم.

الضغط على طلب استعلام.

وبالتالي سوف تظهر بعد ذلك قائمة الأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق على توفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة ورفع مستوى المعيشة لديهم.

منصه مظلتي الوجبة التاسعة

يتابع جميع جميع المواطنين الان البحث عن الروابط الخاص بالاستعلام عن الاسماء المقبوله في برنامج الدعم الرعايه الاجتماعيه التي قد اعلنت عنه وزاره العمل حيث ان هذا الامر يتم بشكل الكتروني بدون الحاجه الى الذهاب الى مكاتب الوزاره من اجل الاستعلام عنها وذلك عن طريق كتابه رقم البطاقه التموينيه.

اسماء الوجبة التاسعة للرعاية الاجتماعية

يتزايد بحث المواطنين في كافه المحافظات العراقيه عن الرابط الذي يمكنه من استخراج اسماء الرعايه الاجتماعيه وذلك للوجبه التاسعه عن طريق منصه مظلتي التي اعلنت عنها وزاره العمل منذ فتره لكي يقوم الكثير من المواطنين بالتسجيل فيها بشكل الكتروني للحصول على مبلغ الدعم.