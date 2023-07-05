Now رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023، دقائق معدودة ويتزايد البحث حول رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، حيث سيقوم السيد الوزير طارق حجازي باعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال عقد مؤتمر صحفي بالعاصمة الادارية للكشف عن نسبة النجاح، واليكم رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم، فتابعونا.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

لحظات قليلة ويتم الاعلان عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم لكافة الشعب “تجارة، صناعة، زراعة” بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بسهولة دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة، علما بأنه يحق للطالب التظلم خلال مدة أقصاها 15 يومًا من وقت ظهور النتيجة، واليوم سيبحث عن نتيجة الدبلومات الفنية حوالي 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني، فقط اتبع ما يلي:

قم بزيارة بوابة التعليم الفني.

قم بالدخول إلى نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

حدد نوع التعليم الفني (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).

حدد المدرسة التابع لها واسم محافظتك.

قم بادخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.

خلال ثوان ستظهر النتيجة أمام الطالب.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم الفني حاليا للإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 خلال مؤتمر صحفي موسع بحضور السادة الصحفيين والطلاب الاوائل في كافة الشعب، وقد ادى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات الخاصة بهم خلال الفترة من 27 مايو إلى 8 يونيو 2023، ووصل إجمالي عدد المواد على مستوى التعليم الفني إلى 1337 مادة، وقريبا سيتم الاعلان عن تنسيق الدبلومات الفنية ليتمكن الطلبة الناجحين من الالتحاق بالكليات والمعاهد المناسبة لرغباتهم ومجموعهم، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات بشكل صحيح لنجلب لك النتيجة فورا.