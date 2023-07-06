رابط نتائجنا pdf نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول فى العراق results.mlazemna موقع ملازمنا

نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق 2023 الدور الاول، حيث تقترب نتائج الدور الأول لامتحان الثالث المتوسط 2023 في العراق، وأعلنت الوزارة المسؤولة عن الامتحان أنها ستكشف عن النتائج قريباً، وذلك بعد زيادة القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن هذه النتائج. وأكدت الوزارة أن النتائج مبشرة للغاية، ولا يوجد ما يدعو للقلق، ولمعرفة الخطوات الرئيسية للحصول على نتائج امتحان الثالث المتوسط في العراق، يمكن متابعة هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الاول العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية عن آلية استخراج نتائج الدور الأول لامتحان الثالث المتوسط 2023، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن علاماتهم بسهولة عبر الإنترنت، سواءً عن طريق موقع الوزارة الرسمي أو عبر مواقع مثل “نتائجنا”. ووفقًا للإجراءات التي تتبعها الوزارة، يتم الإعلان عن نتائج الامتحان في جميع المحافظات العراقية تباعًا، حيث يتم الإعلان عن النتائج بعد اعتمادها من قبل المحافظ، ويتم رفع النتائج على شكل ملفات pdf للاستفادة منها رسمياً.

نتيجة الثالث المتوسط 2023 بالرقم الامتحاني

علنت وزارة التربية العراقية أنها انتهت من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب في الصف الثالث المتوسط، بنسبة تقريبية تصل إلى 75%. ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر اتباع الخطوات التالية:

1- الانتقال إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية “نتائجنا”.

2- النقر على الرمز المرئي.

3- الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، ثم النقر على “نتائج الطلاب”.

4- إدخال رقم الامتحان في الخانة المخصصة لذلك، وسيتم عرض النتيجة على الفور.