ظهرت الآن الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات عن نتيجة الدبلومات الفنية في جميع المحافظات عقب إعلان الوزارة عن ظهورها اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، حيث إن ظهور جاء بعد انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات بشكل واضح وصحيح، ليتمكن الطلاب بعده من الحصول على نتائجهم عبر بوابة التعليم الفني، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التربية والتعليم الفني، لهذا أصبح من السهل الأن إمكانية الحصول على النتائج بشكل إلكتروني، وفقًا للتفاصيل التي سنوضحها لكم في السطور التالية حتى يتعرف عليها الجميع.

طريقة استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

جاءت أهم النتائج من أجل القيام باستخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، بعد إعلانها اليوم بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، وذلك وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-

في البداية يتم الذهاب إلى بوابة التعليم الفني.

ثم يتم تحديد المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب.

بعدها يتم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط بعدها على أيقونة “عرض النتيجة”.

لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على جميع الطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التي تم ذكرها مسبقًا من أجل استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وذلك برقم الجلوس، ويكون ذلك بعد إعلانها في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية ونصف ظهرًا لكي يتعرف عليها جميع الطلاب والطالبات.