“عبر موقع التضامن الاجتماعي” الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي

يتداول الكثير من الاسئلة عبر منصات البحث المتخلفة عن كيفية الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإصدار منصة إلكترونية يمكنك من خلال الاستعلام، وإذا كنت تريد الاشتراك في هذه الخدمة يجب أن تكون جميع الأوراق المطلوبة متاحة ومنها: إحضار صورة من بطاقة التموين، وشهادة ميلاد الأسرة، وأيضًا صورة من شهادة الزواج، و وفاة الزوج.

الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة

يتساءل الكثير من المواطنين طريقة الاستعلام عن أسماء الجدد في تكافل وكرامة حيث قامت الوزارة بإطلاق رابط يمكنك من خلاله معرفة كافة المعلومات التي تريدها وذلك من خلال مجموعه من الخطوات الا وهي:

أولاً قم بالولوج إلى الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

سيطلب منك تسجيل الدخول، بعدها يجب إدخال الرقم القومي المتواجد في البطاقة الشخصية الخاصة بك.

ستجد مجموعة من الاستعلامات، قم باختيار استعلام عن تكافل وكرامة.

قم بتحديد نوع بطاقة الدعم الخاصة بخدمة التكافل.

بعد ذلك قم بضغط على استعلام، سيظهر أمامك إذا كانت البطاقة مازالت مُفعلة أم تم تعطيلها.

قم بضغط على التالى، إذا تم الموافقه على طلبك سيتم اظهار راتب الدعم المراد صرفة، وفي حالة الرفض ستجد رسالة تحتوي على أنه تم رفضك في خدمة التكافل والكرامة.

شروط التسجيل في تكافل وكرامة

يجب قبل التسجيل في خدمة التكافل والكرامة، معرفة الشروط والأحكام التى يجب توافرها من أجل القبول في هذه الخدمة، و لمعرفتها تابع السطور التالية: