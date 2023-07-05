نتائج كونكور 2023 رابط موريباك لاستخراج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية mauribac.com

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موقع نتائج كونكور 2023 ورابط موريباك الذي أصبح محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث يسعى عدد كبير من أولياء الأمور الاطمئنان على نتائج الامتحانات وهي الخطوة الأولى المهمة نحو التعليم الثانوي، وتسعى وزارة التربية والتعليم بموريتانيا الاهتمام بما يبحث عنه الطلاب وأعلنت عن توفير ابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج الطلاب في كونكور.

ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط الاستعلام عن عن نتائج كونكور موريتانيا والتي تعد من أهم وأبرز التي يتهم الكثير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة، حيث يمكن للطالب وولي أمره الاستعلام عن النتائج بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط نتائج كونكور 2023

حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم الموريتانية عن موقع موريباك الذي يتيح للطلاب الاستعلام عن نتائج الطلاب، حيث يعد هذا الموقع من أهم المواقع المعتمدة من قبل وزارة التعليم والذي يقدم عدد كبير من الخدمات التعليمية للطلاب أبرزها الاطلاع عن نتائج الطلاب والتعرف على مستوى الطالب خلال فترة الدراسة والإطلاع على المقررات والمناهج الدراسية إلا أنه يجب على الطالب التسجيل للدخول على الموقع والاستفادة بجميع الخدمات التي يقدمها موقع موريباك سواء للطلاب أو للمعلمين و أولياء الأمور.

وكانت وزارة التعليم الموريتانية قد أعلنت عن الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتى تتأكد أن كل طالب حصل على درجاته دون نقصان أو زيادة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج كونكور موريتانيا على موقع موريباك خلال الساعات القليلة المقبلة.

خطوات التسجيل على موقع موريباك 2023