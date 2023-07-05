الدفاع السعودي: نتائج القبول فى الكليات العسكرية بوزارة الدفاع 1444-2023 عبر afca mod gov sa

تعتبر نتائج القبول فى الكليات العسكرية من أهم الأخبار المنتظرة بفارغ الصبر من قبل الطلاب والمتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية. فهذه النتائج تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل المتقدمين وتحقيق طموحاتهم في الانضمام إلى القوات المسلحة. وبفضل التطور التكنولوجي، أصبح من الممكن الآن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، وذلك يوفر لهم الكثير من الوقت والجهد. يمكنهم الاطلاع على النتائج في أي وقت ومن أي مكان، ما يسهم في تخفيف التوتر والانتظار المطول. هذا التطور يعكس التزام وزارة الدفاع تجاه تسهيل العملية وتحسين خدماتها للمتقدمين والطلاب المهتمين بالانضمام إلى الكليات العسكرية.

أهم التعليمات للطلاب المقبولين

تعلن وزارة الدفاع عن بعض التوجيهات الهامة للمقبولين في الكليات العسكرية. بعد معرفة نتائج القبول فى الكليات العسكرية يرجى اتباع الإرشادات التالية بطريقة حصرية:

قم بملء الاستبيان الطبي واطبعه، واملأ نموذج بيانات التواصل الاجتماعي الخاص بك. حمل استمارة الالتحاق واطبعها، ثم أكمل جميع الإجراءات المطلوبة فيها. قم بحجز موعد للكشف الطبي الأولي والمقابلة الشخصية، وتأكد من الالتزام بالحضور في اليوم المحدد لك، حيث لن يتم استقبال أي طالب خارج موعده المحدد. يرجى إحضار الهوية الوطنية وطباعة بطاقة المراجعة، بالإضافة إلى جميع الأوراق اللازمة في ملف شفاف. يجب الالتزام بالحضور بالزي الرياضي المناسب لكل كلية.

نتائج القبول فى الكليات العسكرية

للتحقق من نتائج القبول فى الكليات العسكرية يمكنك اتباع الخطوات التالية بطريقة حصرية: