رابط نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2023 موقع ملازمنا mlazemna.com كشوفات pdf

بعد انتهاء مرحلة تصحيح الامتحانات وتتم حالياً عملية رصد الدرجات بكل دقة وشفافية كما اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بالعراق كريم السيد، ان الوزارة تستعد لإعلان نتائج الثالث المتوسط الدور الاول في عموم المحافظات العراقية، ويمكن للجميع الطلاب القيام بعملية استخراج النتائج بدون اي مشاكل وبكل سلاسة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية أو موقع “ملازمنا ” الإلكتروني.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول 2023

ومن خلال الخطوات التالية المتوفرة علي موقعنا البديل يمكن للطلاب القيام بالإطلاع على نتائج الثالث المتوسط بالعراق الدور الأول الطلاب:

قم بزيارة موقع “نتائجنا” الإلكتروني.

اختر المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

اضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار المحافظة.

قم بتحميل المدرسة التابع لها الطالب.

تظهر الدرجات الخاصة بالطالب فوراً.

رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط عبر موقع وزارة التربية

وإذا كنت تفضل الاستعلام عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية، فاتبع هذه الخطوات البسيطة:

انتقل إلى موقع وزارة التربية العراقية.

أدخل الرمز المرئي الذي يظهر على الشاشة.

اضغط على كلمة “submit”.

اختر “نتائج الثالث متوسط 2023 الدور الأول”.

أدخل البيانات المطلوبة للطالب.

اضغط على كلمة “استعلام” لتظهر النتائج.

ويمكن للجميع اتباع الخطوات التالية للحصول علي النتائج بدون مشاكل من خلال الدخول علي الرابط التالي بدون مشاكل.

رابط نتيجة ثالث متوسط

ويمكن للجميع الان الحصول علي النتيجة من خلال الروابط التي سوف نوفرها بعموم المحافظات في الجدول الذي ستجدونة بالمقال عبر موقعنا البديل الذي يعمل علي توفير نتائج الثالث المتوسط الدور الاول .