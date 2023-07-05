اسماء اوائل الدبلومات.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 من fany.emis.gov.eg كل الشعب “تجاري، صناعي، زراعي”

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023، تم الاعلان رسميا عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 خلال مؤتمر عقده السيد الوزير في العاصمة الادارية بحضور عدد من الطلاب الاوائل المقرر تكريمهم لاحقا، وقد تخطت نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 حاجز الـ60%، ويمكن لأي طالب الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني الذي سنرفق لكم الرابط الخاص بها خلال السطور القادمة.

نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023

تم الكشف عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 خلال اللحظات الماضية، وعليه فقد تم رفع النتيجة عبر بوابة التعليم الفني ليتمكن الطلاب من كافة الشعب “تجاري، صناعي، زراعي” وجميع المحافظات من الاستعلام عن درجاتهم في كل المواد بسهولة، حيث من المقرر أن يتم توفير نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم في المدارس خلال يومين من الآن، ليحصل الطالب على درجاته والمجموع الحاصل عليه وحالته، ناجحا أم دور ثان أم راسب في أكثر من 3 مواد، وفي تلك الحالة سيكون له دخول امتحان دور ثاني، واليكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023:

قم بالذهاب إلى موقع بوابة التعليم الفني.

قم بالدخول إلى قسم نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

قم باختيار الشعبة “تجارة، صناعة، زراعة”.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

حدد اسم المحافظة التابع لها الطالب.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

سيظهر لك درجاتك في كل المواد.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لكل الشعب “تجارة، صناعة، زراعة”، بعدما قام الوزير باعتماد النتيجة رسميا خلال مؤتمر صحفي وقام بإجراء عدة مكالمات هاتفية لتهنئة الطلاب الاوائل في الدبلومات الفنية، وقد تم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 على الهواء مباشرة، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.

الآن يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2023 بسهولة عبر زيارة بوابة التعليم الفني المعتمدة رسميا من الوزارة.

الآن يمكنك استخراج نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بسهولة من خلال زيارة بوابة التعليم الفني، أو ترك بياناتك لنجلب لك درجاتك في كافة المواد.