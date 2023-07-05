اعرف مجموعك الكُلي: نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع موقع وزارة التعليم الفني اونلاين برابط مباشر وسريع

سوف تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي في الساعات القادمة. ستكون للطلاب القدرة على الاطلاع على نتائجهم في الامتحانات عن طريق إدخال رقم الجلوس الخاص بهم. من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي يعقد اليوم، وسيتم حضوره من قبل الدكتور رضا حجازي، في تمام الساعة 02:30 مساءً بتوقيت القاهرة. وفي الجمل التالية، سوف نشرح لمتابعي موقع البديل الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت.

اسماء اوائل الدبلومات الفنية

تمكنت الطالبة إنجي خالد السيد، من محافظة الإسكندرية، من تحقيق المركز الأول في الدبلوم الفني المهني.

تفوقت الطالبة فيرنا أسامة، من محافظة الإسكندرية، وتصدرت المرتبة الأولى في الدبلوم الفني للسياحة والفنادق.

حقق الطالب محمد رزق سليمان، من محافظة كفر الشيخ، المركز الأول في الدبلوم الفني التجاري.

تمكنت الطالبتان أمنية متولي عصفور ونرمين حسن سيد، من محافظة كفر الشيخ، من التفوق وحصد المركز الأول والأول مكرر على التوالي في الدبلوم الفني الزراعي.

حقق الطالب عمر محمد محمدي، المركز الأول في الدبلوم الفني الصناعي.

تفوقت الطالبة ندى أيمن عشري، واحتلت المرتبة الأولى في الدبلوم الفني الفندقي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يُمكن الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بوسائل إلكترونية مُحددة، وفيما يلي الخطوات التي يُمكن اتباعها: