“الآن now” نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2023 برقم الجلوس | نتيجة دبلوم الصنايع 2023 اليوم السابع الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2023 نقدمها لكم، حيث إن الدبلوم الفني أحد مجالات دراسة الثانوية المتوفرة بمصر حيث تتنوع تخصصات الدبلومات الفنية إلى أربع أنواع وهي الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي والفندقي ويتوافر بجميع التخصصات نظامين للدراسة وهم نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات، ولقد أدى الطلاب اختباراتهم وانتهت خلال شهر يونيو الماضي ولذلك ينتظر جميع الطلاب على مستوى محافظات مصر نتائج شهادة الدبلومات الفنية المنتظر أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري وفق ما أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تصريحات، ونتابع معكم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

نتيجة الدبلوم الفني الصناعي 2023

لن يحتاج الطلاب بعد الآن البحث عن نتيجة الدبلوم الفني من خلال زيارة المدارس أو التواصل مع الإدارات التعليمية أو انتظار الإعلان عبر المواقع الإلكترونية المختلفة، حيث يمكن وبسهولة الاستعلام عن النتائج الآن من خلال زيارة بوابة التعليم الفني المصرية والاستعلام برقم الجلوس وذلك من خلال تطبيق عدة خطوات بسيطة، وهي:

أولاً: على الطالب فتح البوابة الرسمية للتعليم الفني عبر الهاتف المحمول أو جهاز الحاسب الآلي والدخول على زر “نتائج شهادة الدبلومات الفنية 2023”.

ثانياً: وبعدها عليك كتابة في الخانة الفارغة “رقم جلوس الطالب” والضغط على زر “عرض النتيجة”.

ثالثاً: سيظهر لك في بداية الصفحة بيانات الطالب والتي تتمثل في الشعبة والاسم الكامل للطالب واسم المدرسة ونظام الدراسة (خمس سنوات أو ثلاث سنوات)، كما سيظهر نجاح الطالب أو رسوبه ونتائج المواد الدراسية.

نتيجة دبلوم الصنايع 2023

إن الثانوية التجارية من تخصصات التعليم الأكثر شيوعاً بالدبلوم الفني في مصر، ولذلك يهتم طلاب ذلك التخصص بالبحث عن موعد ظهور النتائج بمجرد الانتهاء من الامتحانات مباشرة حيث يبدأ تصحيح الامتحانات بعد انتهاء الطلاب منها مباشرة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر بوابة التعليم الفني

ولقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن النتائج سوف يتم ظهورها مباشرة بعد نهاية عيد الأضحى وإتاحة الاستعلام عنها بأرقام الجلوس عبر بوابة التعليم الفني لجميع التخصصات.