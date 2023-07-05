رابط fany emis gov eg لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع محافظة الجيزة موقع وزارة التربية والتعليم

في مصر، يترقب العديد من الطلاب والطالبات إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر اليوم السابع. تحظى الدبلومات الفنية بأهمية كبيرة للطلاب الذين يطمحون في متابعة تعليمهم في مجالات تخصصية مثل الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة، حيث يستمر النظام الدراسي لهذه الدبلومات لمدة 3 أو 5 سنوات. في هذا المقال الحصري الذي يُقدمه البديل، سنتطرق إلى رابط موقع fany.emis.gov.eg للحصول على نتائج الدبلومات الفنية من خلال بوابة نتائج التعليم الفني لعام 2023 التابعة لوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى كيفية الاطلاع على النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

قبل أن نبدأ في شرح كيفية الاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس باستخدام الاسم ورقم الجلوس، دعونا نلقي نظرة عامة على جدول أعمال الدبلومات الفنية لهذا العام. تم تنظيم الامتحانات التحريرية للطلاب والطالبات المسجلين في الدبلومات الفنية وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وقد أدى ما يقرب من 715,432 طالبًا وطالبة الامتحانات في 2,542 لجنة مختلفة. تضمنت الامتحانات مجموعة متنوعة من المواد، حيث بلغ عدد المواد الامتحانية المختلفة 1,337 مادة.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية وزارة التعليم الفني

للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر بوابة التعليم الفني:

قم بزيارة رابط بوابة نتائج التعليم الفني على https://fany.emis.gov.eg/ أو رابط اليوم السابع. انتظر تفعيل الرابط حتى يظهر نتائج الدبلومات الفنية. أدخل رقم الجلوس الخاص بك في الحقل المخصص. قم باختيار الشعبة والتخصص المطلوبين. اضغط على زر “عرض النتيجة”.

باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من الاطلاع على نتيجتك في الدبلومات الفنية لعام 2023 بكل سهولة ويسر.