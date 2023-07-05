تردد قنوات الافلام الاجنبية 2023 علي النايل سات وشاهد فيلم {جون ويك 4 – مهمة مستحيلة 7 – فاست اكس}

تردد قنوات الافلام الاجنبية 2023 ، تعد هذه النوعية من الافلام عليها اقبال كبير وخاصتا من قبل فئة الشباب الصغير والذي يريد متابعة محتوي مليء بالتشويق و الاثارة ويهتم بالبحث عليه طوال الوقت وخاصتا في السهرات التي يرغبون فيها الاستمتاع بما تقون بعرضة القنوات التي تتخصص في الافلام الاجنبية المدبلجة الي اللغه العربيه والتي يوجد الكثير منها بترددات مختلفه ، حيث يوجد العديد من القنوات الفضائية التي تقدم هذه النوعيه من الافلام علي مدار اربعه وعشرون ساعه دون توقف وذلك من خلال قمر نايل سات وعرب سات حيث تقوم تلك القنوات بعرض جميع الانواع والتي من اهمها افلام الرعب والاكشن والاجتماعية والرومانسية .

تردد قنوات الافلام الاجنبية 2023

تعد الافلام الاجنبية واحده من المحتويات اللافته لانتباه الجمهور وخاصتا الافلام الامريكية والتي يتم اعدادها علي اعلي مستوي مما يجعل متابعتها ممتعه وشيقه جدا وذلك لانها تكون مليئة بالتقنيات الحديثه التي تنقل المشاهد لعالم اخر في الخيال ، وكثير ما يشتهر الفنانون ببوليود بسبب اشتراكهم في هذه الافلام التي تنقلها الي الشهره سريعا ومن جانب اخر لهذه الافلام افادات اخري من ابرزها التسليه والتعرف علي ثقافات اخري ومشاهده مدي وصول التكنولوجيا الي اعلي مستواياتها ونحن في هذا التقرير بصدد استعراض لكم اهم القنوات التي تستطيعون من خلالها متابعة هذه الافلام .

تردد قناة زي ألوان 2023 علي نايل سات

• التردد هو: 11939.

• ومعدل الترميز: 27500.

• والاستقطاب : أفقي H

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي هو: نايل سات

تردد قناة Scar الجديد 2023 علي نايل سات

• القمر الصناعي هو: نايل سات

• والتردد: 10872

• والاستقطاب: عمودي

• والترميز: 27500.

• بينما معامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة نجوم هوليود 2023 علي نايل سات

• ان التردد هو: 12562.

• والاستقطاب: عمودي

• والترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Dtv الجزائرية 2023 علي نايل سات

• ان التردد هو 12406

• والترميز: 27500.

• والاستقطاب: أفقي

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي هو: نايل سات

تردد قناة سبايدر أكشن 2023 علي نايل سات

• ان التردد هو: 12604

• والاستقطاب: أفقي.

• والترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي هو: نايل سات

تردد قناة Hollywood Horror الجديد 2023

• ان التردد هو 12562

• والاستقطاب: راسي.

• والترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي: نايل سات

تردد قناة Imagine Movies الجديد 2023

• ان التردد هو: 12360

• والاستقطاب: رأسي.

• والترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي هو: نايل سات

تردد قناة Hollywood Horror الجديد 2023

• ان التردد هو: 12562

• والاستقطاب: راسي.

• والترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي هو: نايل سات

تردد قناة Imagine Movies الجديد 2023

• ان التردد هو: 12360

• والاستقطاب: راسي

• والترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي هو: نايل سات

تردد قناة تايم موفيز 2023 علي نايل سات

• ان التردد هو: 11137

• والاستقطاب: رأسي

• والترميز: 27500.

• ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6

• والقمر الصناعي: نايل سات