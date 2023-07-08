“أيه اليوم الحلو دا” بأمر رئاسي صرف 625 جنيه منحة لكل أسرة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توفير منحة من برنامج تكافل وكرامة تحت شعار تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، حيث سيستفيد من هذه المنحة حوالي 5.2 مليون أسرة وسيحصلون على دعم نقدي قدره 625 جنيه شهرياً.

وفرت الوزارة فرصة تسجيل تكافل وكرامة 2023 من خلال إجراء بعض الإجراءات والمطالب.

صرف 625 جنيه منحة لكل أسرة

اهتمامًا منا في البديل الاخباري بتوفير الخدمات الشاملة لمتابعينا، نقوم بنشر كل ما يتعلق بالخطوات والتفاصيل للحصول على تكافل وكرامة 2023.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

1- بطاقة الرقم القومي سارية.

2- تصوير قسيمة الزواج أو الطلاق.

يجب توفير صور الشهادات الإلكترونية لجميع الأعضاء في العائلة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

4- صورة بطاقة التموين المميكنة اذا وجدت.

5- يجب تسجيل جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 18 عامًا كطلاب مسجلين، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب الذين يتابعون تعليمهم في الجامعة كطلاب جامعيين مسجلين.

6 – في اللجان الطبية يتم إجراء الكشف للتحقق من وجود أي إعاقة في حالات الأمراض المستمرة.

وثائق وفاة الزوج أو الزوجة للنساء الأرامل المحزونة.

8 – صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة لشهادة السجن للوالد أو الوالدة.

خطوات الاستعلام عن الحصول على معاش تكافل وكرامة.

ادخل إلى الموقع الرسمي وزارة التضامن الاجتماعي.

2- يمكنك اختيار برنامج تكافل وكرامة عن طريق النقر على أيقونته في القائمة الموجودة للبرامج والمبادرات.

3 – انقر فوق الاختيار الذي يمكنك من معرفة نتيجتك.

قم بإدخال الرقم القومي المؤلف من 14 رقمًا في الفراغ المخصص له للاستعلام عن الدعم.

5 – اختر نوع البطاقة المدعومة.

6 – إذا تم قبول المتقدم، يمكن للشخص المستفيد معرفة ذلك، وإذا تم رفضه، سيتم توضيح سبب الرفض فورًا.

طريقة تقديم الشكاوى والتظلمات من معاشات تكافل وكرامة

يمكن للأفراد التقدم بشكوى إذا تم رفض اشتراكهم في برنامج تكافل وكرامة عبر ثلاث وسائل مختلفة، حيث يمكن الاتصال بالرقم الساخن 19680، أو تقديم الشكوى من خلال الرابط التالي: https://tk.moss.gov.eg، كما يمكن تقديم الشكوى عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]