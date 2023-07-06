عاجل..الان حصريا.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم ورقم الجلوس بوابة التعليم الفني جميع المحافظات

سيتم الإعلان قريبًا عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني باستخدام رقم الجلوس، وهناك انتظار كبير من طرف الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم للتصديق على نتائج الدبلومات الفنية وإعلان أسماء الطلاب المتفوقين في الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يُعلَن اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي، وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني باستخدام رقم الجلوس عبر موقعها الرسمي. كما توفر الوزارة للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائج الامتحانات عن طريق رقم جلوسهم. تتضمن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني باستخدام رقم الجلوس تصنيف درجات الطلاب في المواد المختلفة، والمجموع الذي حصل عليه كل طالب، وحالته؛ سواء نجح أو سيتقيد بجلسة امتحانية ثانية، أو رسب في أكثر من ثلاث مواد. ومن المتوقع أن تُعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني باستخدام رقم الجلوس في المدارس خلال الـ48 ساعة القادمة.

خطوات الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

– الدخول على بوابة نتائج التعليم الفني هنا.

– تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

– إدخال بيانات الطالب ورقم جلوس الطالب.

– تحديد المحافظة .

– المدرسة المقيد بها الطالب.

– الضغط على استعلام.

– ستظهر نتيجة الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ويمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال الرابط الأول بوابة وزارة التربية والتعليم.

الرابط الثاني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفنى.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الثالث من هنـــا.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

الدبلوم الصناعي:

نظام الخمس سنوات: 1000 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 700 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 500 درجة.

• نظام ثلاث سنوات قسم إلكترونيات: 600 درجة.

الدبلوم الزراعي:

نظام الخمس سنوات: 540 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 550 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 590 درجة

• دبلوم زراعي مهني: 540 درجة.

الدبلوم التجاري:

نظام الخمس سنوات: 450 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 580 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 800 درجة.

الدبلوم الفندقي:

نظام الخمس سنوات: 430 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 750 درجة.

• نظام الثلاث سنوات مهني: 490 درجة.

التظلمات عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وزارة التربية والتعليم تقدم خدمة التظلمات من النتائج، وتعطي أي طالب الحق في تقديم تظلم بأي مادة يرغب فيها، وذلك بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023، يمكن تقديم التظلمات خلال فترة تصل إلى 15 يومًا من تاريخ إعلان النتائج في المدارس، ويتم قبول التظلمات في جميع التخصصات الفنية وفقًا للضوابط المعتمدة .