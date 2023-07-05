عشان تاخد 3000ج!! أعرف خطوات التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

قام المواطنين بالبحث عن خطوات التسجيل في تكافل وكرامة ، إذ أن وزارة التضامن الاجتماعي أوضحت أن هناك عدة خطوات لا بد من اتباعها لكي يقوم الشخص بالحصول على معاش تكافل وكرامة، كذلك أنها قالت إنه للتسجيل بهذا المعاش يجب أن يكون المواطن مستوفي شروط البرنامج، التي من ضمنها سرك الجنسية وغيره.

خطوات التسجيل في تكافل وكرامة

بينت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التسجيل في تكافل وكرامة ، إذ أنه يمكن بسهولة الآن أن تسجل للحصول على معاش تكافل وكرامة بسهولة إلكترونيًا، عن طريق اتباع الخطوات التالية الخاصة بالتسجيل، التي أوضحتها وزارة التضامن الاجتماعي:

أولًا: التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال هذا النقر على هذا الرابط.

ثانيًا: تسجيل كافة البيانات اللازمة المرادة منك في الأماكن الصحيحة.

ثالثًا: إرفاق المستندات اللازمة.

أخيرًا: النقر على زر “تسجيل”، وبذلك تكون سجلت للحصول على معاش تكافل وكرامة، ومن ثم يتوجب عليك الانتظار إلى أن يتم قبول طلب التسجيل الخاص بك من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، وهذا في حالة إن كنت مستوفي لشروط البرنامج.

استعلام أسماء جدد تكافل وكرامة

من ضمن الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين الآن، طريقة استعلام أسماء جدد تكافل وكرامة، فيمكن أن يقوم الشخص الذي تقدم بطلب لتلقي معاش تكافل وكرامة، بمعرفة نتيجة طلبه، عن طريق التالي: