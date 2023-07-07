مفعُُُلIRAQ RESULTS || صفحة العراق تنشر موعد نتائج الثالث متوسط 2023 بالكرخ 1,2,3

موعد نتائج الثالث متوسط 2023 بالكرخ الاولى هناك العديد من عمليات البحث مؤخرا من قبل الطلبة وأولياء الأمور عن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق ، حيث أن وزارة التربية العراقية قامت بإعلان بيان منذ أيام قليلة أنه تم الانتهاء رسميا من عمليات التصحيح والمراجعة، وقد أكدت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني وذلك عن طريق الاسم الرباعي ورقم الامتحان.

موعد نتائج الثالث متوسط 2023 بالكرخ الاولى

وقد ظهرت نتائج الصف الثالث المتوسط في معظم محافظات العراق وذلك عبر موقع نتائجنا الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية وذلك في محافظات، كركوك، والكرخ الأولى والكرخ الثانية، والكرخ الثالثة، وأيضا الرصافة الأولى والرصافة الثانية والرصافة الثالثة، وبابا، وصلاح الدين، والأنبار، ونجف، ونينوى، والقادسية، السليمانية، دهوك، البصرة، كربلاء، ذي قار، ديالي، المثنى، ميسان.

رابط استخراج الثالث

ويمكن للطلبة داخل العراق الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط عن طريق الدخول على موقع نتائجنا الإلكتروني وذلك عن طريق الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/. وهو الرابط الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، وبعدها يقوم الطالب بالذهاب إلى القائمة العلوية واختيار كلمة النتائج من القائمة المنسدلة، وبعد ذلك يقوم الطالب باختيار المرحلة المتوسطة واختيار السنه الدراسية ، واخيرا يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب، والضغط على كلمة البحث من أجل أن يتم عرض النتائج.

معدلات الصف الثالث المتوسط

وقد قامت وزارة التربية العراقية بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الصف الثالث المتوسط، وذلك عبر الموقع الخاص بالوزارة نتائجنا، وقد أوضحت المؤشرات الأولية للامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط، أن نسبة النجاح لهذا العام 2023 مرتفعة بشكل ملحوظ عن الأعوام الماضية، وذلك لأن الطلاب قد حققوا نسبة نجاح في المواد الأساسية ومنها اللغة العربية والرياضيات والعلوم تصل إلى 85% من الطالب، كما ان هناك مواد فرعية مثل التربية الفنية والرياضية وصلت إلى 95% من الطلاب، وقد بينت مصادر تربوية الأسباب الخاصة بارتفاع نسبة النجاح هكذا، وهي سهولة الأسئلة في هذا الدور من الامتحانات الخاصة بالصف الثالث المتوسط وعدم تعقيدها كما كان في الأدوار السابقة للامتحانات بنفس الصف، وقد جذبت هذه النتائج كافة وسائل الإعلام داخل العراق، وذلك لتقدير أهمية الصف الثالث المتوسط في مسار تعليم الطلاب بعد ذلك وتحديد مصائرهم.

انتشرت العديد من الأخبار عبر التلفرام تفيد برفع نتائج الصف الثالث المتوسط بروابط pdf اليوم ولكنها ليست صحيحة فإن المواد الدراسية ما زالت مستمرة في تصحيحها وعند الإنتهاء من الدفاتر سوف نوافيكم بالنتيجة.

متى تفعيل رابط نتائج الصف الثالث المتوسط العراق

سوف يتم تفعيل رابط نتائج الصف الثالث متوسط العراف في الكرخ الأولى والثانية والثالثة وكذلك الرصافة ونينوي والقادسية والبصرى وكركوك وكربلاء وصلاح الدين والسليمانية ودهوك عموم محافظات العراق في الأسبوع المقبل من شهر تموز عبر التربية العراقية، وعبر نتائجنا بالكشف.

تزداد عمليات محركات البحث عن رابط نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق للدور الأول في التسعة عشر محافظة في العراق خاصة بعد قيام التعليم العراقي بالإعلان عن بدء إنتهاء تصحيح المواد كاملة، وعندها تتم مراجعة كافة جراد المواد الدراسية على أن تعلن وتنشر نتائج الثالث بداية الأسبوع.