نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023/2024 رسمي لغات وتجريبي عبر https://kg-alex.com/

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023، صرح مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية عن نية المحافظة في الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023 فور انتهاء عمليات التقديم للمدارس والتي مازالت مستمرة، نظرًا لاستمرار وجود فصول شاغرة، وقد أطلقت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية رابطًا رسميًا يتم التقديم من خلاله للراغبين في التحاق أولادهم بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024، على أن يتم إعلان النتائج الخاصة بالتقديمات عبر الرابط نفسه، وهو ما سوف نوضحه من خلال هذا المقال.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023

أصبح الآن في استطاعة أولياء الأمور الذين قاموا بالتقديم لالتحاق أولادهم بمرحلة رياض الأطفال إمكانية الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023، عبر الرابط الرسمي الخاص بموقع تنسيق رياض الأطفال بمحافظة الإسكندرية، وفي سياق متصل قد قامت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتحديد سن القبول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد لتكون البداية من مواليد 2/10/2017 وأخر سن يسمح له بالقبول هو مواليد 1/10/2019 للمدارس العام واللغات والتجريبي، وتتم عملية القبول وفق عدة شروط من أهمها:-

القبول يكون على أساس رغبات ولي الأمر بالإضافة للسن والكثافة. يجب أن يكون ولي الأمر مطلعًا على كافة البيانات والرغبات والموجودة في ملف التقديم قبل البدء في عملية التقديم لمرحلة رياض الأطفال. عند تسجيل الرغبات الموجودة في الملف لابد أن تتم عملية التسجيل بمعرفة ولي الأمر، وفي حالة حدوث أي خطأ لن يتم قبول الملف.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023-2024

للاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالاسكندرية 2023 يجب عليك اتباع الخطوات التالية وتنفيذها بكل دقة.