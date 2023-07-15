تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك 2023 National Geographic Abu Dhabi على النايل سات بجودة HD و SD

تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك 2023، العديد من الأشخاص من محبي الأفلام الوثائقية والمغامرات وعالم الحيوان يبحثون عن تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023، حيث تُعد من أشهر القنوات في عالم الأفلام الوثائقية المختلفة، حيث تمتاز تلك القناة بمحتواها الثري بالموضوعات المختلفة والمعلومات القيمة، فهي تقدم أفلامًا وثائقية حول مملكة الحيوان وعالم البحار والصحاري وما بها من مخلوقات كما تقدم أفلامًا وثائقية عن رحلات الفضاء والحروب العالمية والمعارك التاريخية والتاريخ الإسلامي وعلماء العرب، كل ذلك وأكثر سوف تستمتع به بمجرد تنزيلك لهذه القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك، وهذا هو موضوع مقالنا لهذا اليوم والذي من خلاله سنوضح لك طريقة ضبط تردد القناة.

تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك 2023

شهدت الفترة الأخيرة توقف مفاجأ لتردد القناة على النايل سات وبعد ذلك أعلنت إدارة القناة عن تردد قناه ناشيونال جيوغرافيك 2023 National Geo Abodahbi الجديد على النايل سات بجودة HD، وهو كالآتي:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11411 معدل الاستقطاب أفقي H الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

أما عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الجديد بجودة SD على النايل سات، فكان على النحو التالي:

التردد هو: 11804.

معدل الترميز هو: 27500.

ونوع الاستقطاب: أفقي H.

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic Abu Dhabi

تم بث قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي National Geographic Abu Dhabi لأول مرة في عام 1997 من الولايات المتحدة الأمريكية، وتضمنت مناطق بث القناة عدة دول مختلفة مثل أستراليا وإنجلترا وجميع دول قارة أوروبا، والشركة المالكة لهذه القناة هي شركة ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية وهي من الشركات الأمريكية الغير هادفة للربح، وإنما يكمن هدفها حول نشر الثقافة والعلوم لدي جميع بلدان العالم مما يساهم في زيادة الوعي العلمي والثقافي لشعوب العالم ودول العالم الثالث، حيث كل الأفلام التي تعرض على القناة تقوم إدارة القناة بتمويل عمليات الإنتاج الخاصة بتلك الأفلام بما في ذلك الأدوات والمعدات اللازمة للتصوير أو الحفر أو السفر أو الغوص تحت الماء، وتعتبر هذه القناة هي أحد أفضل القنوات الفضائية التي تبث محتوى مميز وفريد حيث تبث كل ما هو يخص عالم البحار والحيوانات البرية والحروب والوثائق التاريخية وغيرها.