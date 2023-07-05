نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع محافظة المنوفية

اعلنت الوزارة منذ ساعات قليلة عن تفعليها رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوس حيث انها تعد من ضمن اهم المراحل التي تؤهلهم للصعود لمرحلة تعليمية اعلي والالتحاق بالكليات والمعاهد ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية.

نتيجة الدبلومات الفنية محافظة المنوفية 2023

تم عقد من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا والذي سيعلن به عن نتائج الدبلومات الفنية للسنة 2023 (الصناعية – الزراعية – التجارية – الفندقية) للدور الأول وانه يمكننا التعرف على النتائج من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس.

طريقة الحصول على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023

يمكننا الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني والتعرف على النتيجة ويتم من خلال الاتي.

الدخولى على موقع الوزارة او نتيجة نت.

يجب على الطالب كتابة رقم جلوسه وتحديد القسم.

ثم يجب الضغط على زر عرض النتيجة وستظهر النتيجة على الفور بعد إعلانها.

اعلن الوزير رضا حجازي وزير التربية والتعليم ان نسبة النجاح في الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع (الدور الأول) يبلغ ٩٦.٢%.

قائمة الطلاب الأوائل دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع

اعلن عن اسماء الاوائل من خلال المؤتمر لصحفي الذي عقد اليوم بعد ان تم اعتمادها وهم.