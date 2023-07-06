بالدرجات.. الان ظهرت نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس| نتيجة الدبلومات الفنية عبر بوابة التعليم الفني

يواصل الآلاف من الطلاب البحث عن نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس علي مؤشرات جوجل، تزامنًا مع إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2023، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير رابط نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس، وتم شرح الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على النتيجة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 خلال الساعات القادمة، وسيتم توفير رابط لها على الموقع الرسمي للتعليم الفني. وسيتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة برقم الجلوس.

نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول

وإليكم توزيع درجات المواد التي أدي فيها الطلاب والطالبات بمرحلة الدبلومات الفنية التجارية ” دبلوم تجارة 2023″، وهي كالتالي:

لغة عربية 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

إنجليزي 50 درجة – درجة النجاح 20 درجة.

فرنساوي 30 درجة – درجة النجاح 9 درجات.

حاسب آلي 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

محاسبة مالية 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

رياضة مالية 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

إحصاء 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

قانون عمل 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

إدارة مشروعات 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

أعمال الوساطة 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

سوق الأوراق 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

دعاية وإعلان 50 درجة – درجة النجاح 25 درجة.

المجموع الكلي 630 درجة – مجموع النجاح 315 درجة.

تربية دينية 20 درجة – درجة النجاح 10 درجات (لا تضاف إلى المجموع).

نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس الدور الأول

تم الإعلان عن نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس مؤخراً، وتمت الموافقة عليها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي بنسبة نجاح تصل إلى 96.2%، ويبحث طلاب دبلوم تجارة 2023 عن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس للحصول عليها بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

رابط الإستعلام نتيجة دبلوم تجارة 2023 برقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة دبلوم تجارة الدور الأول 2023 عن طريق القيام بالخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي للتعليم الفني من خلال الرابط التالي: fany.emis.gov.eg

2- اختيار خيار “نتيجة الدبلومات الفنية 2023”.

3- اختيار نوع الدبلوم الخاص بك، وفي هذه الحالة، اختر “دبلوم تجارة”.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص له.

5- ادخال كود التحقق المعروض على الشاشة.

6- انقر على زر “بحث” للحصول على نتيجة الدبلوم.

وسيتم عرض نتيجة دبلوم تجارة الدور الأول 2023 برقم الجلوس الخاص بك على الشاشة. يمكنك الحصول على نسخة من النتيجة من خلال الضغط على زر “طباعة”.

يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات البحث عن نتيجة دبلوم تجارة 2023 الدور الأول لشهادة الدبلومات الفنية التجارية التي اعتمدت اليوم الأربعاء.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن اعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2023 بنسبة نجاح 64.47%. ويمكن للطلاب الآن الاطلاع على نتائجهم من خلال الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 وإدخال رقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم الفني، للحصول على نتيجة دبلوم زراعة 2023 وغيرها من الدبلومات الفنية.

بالدرجات نتيجة دبلوم تجارة 2023

يواصل الطلاب والطالبات في الدبلومات الفنية، البحث عن رابط دبلوم نتيجة دبلوم تجارة 2023 بالدرجات في المواد الدراسية عقب إعلان وزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة دبلوم تجارة أمس عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، بالمجموع فقط.