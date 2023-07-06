الآن كشوفات PDF.. نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في عموم المحافظات

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023، أيام قليلة هي من تفصلنا عن ظهور نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية epedu.gov.iq في عموم المحافظات “دهوك، القادسية، ذي قار، الكرخ، النجف، كركوك، السلمانية،…”، حيث من المقرر أن تعلن نتائج الثالث المتوسط 2023 العراق قريبا وفقا لما صرح به السيد الوزير بعدما أوشكت عمليات التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء، واليكم رابط موقع نتائجنا للاستعلام عن نتائج ثالث متوسط.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023

أيام قليلة ويتم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 عبر كافة المواقع المتخصصة والرسمية والتي يأتي على رأسها موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، وتعد نتائج الثالث المتوسط من أهم النتائج في مشوار الطالب التعليمي، حيث يتضمن البرنامج الدراسي للصف الثالث المتوسط في العراق العديد من المواد الأساسية وتُجرى اختبارات نهاية العام الدراسي لتقييم أداء الطلاب في هذه المواد، واليكم كيفية استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023 بالاسم والرقم الامتحاني:

قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

النقر على القائمة المنسدلة الموجودة في الجزء العلوي من الموقع، واختيار “النتائج”.

اختيار نتائج الثالث المتوسط 2023 من بين الخيارات المتاحة.

اختيار السنة الدراسية الخاصة بالطالب من بين الخيارات المتاحة.

إدخال الاسم الخاص بالطالب في المكان المحدد لذلك.

ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل كامل وصحيح.

النقر على زر “البحث” لعرض نتائج الطالب.

استخراج نتائج الثالث المتوسط 2023

على أحر من الجمر ينتظر الطلاب اعتماد نتائج الثالث المتوسط 2023 من قبل السيد الوزير علي مخلف، بعدما صرحت الوزارة أن المؤشرات الأولية تفيد بارتفاع نسبة النجاح في تلك المرحلة مقارنة بالعام الماضي، من المقرر أن تُعلن عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية خاصة بعد انقضاء اجازة عيد الاضحى، ويمكنك ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة.

في كافة المحافظات العراقية يبحث الطلاب ويتسائلون عن موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 عبر موقع الوزارة الرسمي، حيث تعمل الوزارة جاهدة على الانتهاء من اعمال التصحيح لتعلن النتيجة أمام الطلاب.

الآن يمكنك تنزيل نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2023 عبر موقع نتائجنا بسهولة فور أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير رسميا.