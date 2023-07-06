Tl8ra.m حقيقة تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2023 تلغرام صفحات الغش

تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2023 على قناة شاومينج تليجرام، تداولت بعض الأخبار عن تسريب إختبار اللغة الإنجليزية في الصف الثالث الثانوي العام عبر جروبات الغش وقد تم نشر صورا لإختبار اللغة الإنجليزية في هذه الجروبات, وقد تم هذا التسريب في يوم الإختبار لمادة اللغة الإنجليزية وهذا ما أثار غضب الطلاب و أولياء الأمور بالقلق على درجات أولادهم, ولكن تعتبر مادة اللغة الإنجليزية هي مادة مشتركة بين الطلبة لقسم العلمى والقسم الأدبي, وهي من أهم المواد التي يهتم بها الطلاب نظرا لإرتفاع درجاتها, وحتى الآن لا نعرف إن كان هذا الأمر حدث بالفعل أم لا, فهنا سوف نبحث بكل جدية عن هذا الموضوع في هذا المقال.

حقيقة تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2023

تسريب امتحان الانجليزي الثانوية العامة 2023 على قناة شاومينج تليجرام، تتزايد الأسئلة من الطلاب وأولياء الأمور عن الموضوع الذي أثار القلق والغضب الشديد لبعض الطلبة خلال إمتحان المادة الإنجليزية, بعد بدايته بنصف ساعة عبر الجروبات التي تساعد بعض الطلاب على الغش بنشر تسريب إختبار اللغة الإنجليزية, حيث قامت الوزارة بمؤتمر صحفي وأعلنت الوزارة من خلاله عن عدم صحة هذه الأخبار, وإنه لا يمكن إن يحدث ذلك لشدة الوزارة على عدم إختراق أي نوع من أنواع الإختبارات وإنها تقوم على حماية حقوق الطلبة, وأوضح المسئول بأن إذا تم هذا بالفعل سوف تقوم الوزارة بتطبيق العقوبة وإتخاذ الإجراءت القانونية على من تسول له نفسه بفعل هذا.

ضوابط صارمة لإمتحان الثانوية العامة 2023

تقوم وزارة التربية والتعليم على وضع ضوابط كثيرة للوقف من جميع طرق الغش باللجان ووقف أي طالب يحاول الغش, فيتسائل الطلاب عن أهم هذه الضوابط للصف الثالث الثانوي العام ومن أهمها لا يجب أن يتجاوز عدد الطلاب باللحان أكثر من 20 طالب أو طالبة, ومن هذه الطرق التي تمنع الغش هي تقسيم الأسئلة إلى بين %30 للفهم و%40 للتطبيق و%30 لحل المشكلات والأبداع, وتقوم تقسيم الإمتحان على%85 أسئلة إختياري و%15 إسئلة مقالية, وهذا النظام الجديد يحد من إنتشار أنواع طرق الغش باللجان, وتعمل المدرسين في اللجان على الحرص الشديد ومراقبة الطلبة جيدا للحد من الغش, والحفاظ على وصول كل طالب إلى مستواه التعليمي بدون الغش ونتمني للجميع النجاح والتوفيق.

من االمنتظر أن تكون غداً الخميس الموافق الخامس من شهر يوليو إقامة إمتحانات اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وقد انتشرت العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تعلن عن تسريب الامتحان، ولكنها تلك مجرد شائعات فقط.

تجرى الان عمليات بحث كبيرة من قبل الطلبة والطالبات في جمهورية مصر العربية من طلبة الثانوية العامة حول حقيقة تسريب امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي، ولكن كل هذه الاحاديث مجرد شائعات، ونتمنى تركيز الطلاب ودوام التفوق لهم.

إجابة امتحان اللغة الإنجليزية

من المتبقي على امتحان اللغة الأجنبية القليل من الساعات حيث أننا الآن في الساعات الأولى من يومنا الخميس الموافق السادس من يوليو وإجراء امتحان ٣ ثانوي للطلاب.