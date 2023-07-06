تسريب اجابة امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023 بالحلول “حقيقة نشرها عبر قنوات سرية على التليجرام”

هناك عدد كبير من طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام الدراسي الحالي 2022-2023، يبحثون عن التسربات في الامتحانات التي تنتشر عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، ويهتمون بالبح عن حقيقة تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تسريب اجابة امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي.

تسريب اجابة امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023

تم نشر بعض من الاخبار حول تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة ونموذج إجابة الاسئلة كاملة وذلك على شاومينج علي الواتس اب و فيسبوك وتويتر وانه من ضمن المواقع التي تقوم باحداث القلق من خلال نشرها الامتحاتات الخاصة بالثانوية العامة وتعمل الوزارة على غلق كل تلك الصفحات التي تنشر الامتحانات خوفًا على الظلاب وتشدد ان الامتحان يتم وضعه ويتم القيام بكافة الاجراءات الامنية المشدد لضمان الوصول دون اي غش فقد جاءت باعلان عن نفي تسريب امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي وانها تعمل على محو الخوف من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وان كل الأنباء ليست إلا إشاعات فقط.

توزيع درجات اللغة الإنجليزية تالتة ثانوي 2023

إجمالى درجات المادة 50 درجة

عدد الاسئلة المقالية 3 أسئلة بنحو 8 درجات 4 درجات على سؤال واحد، و درجتين على كل سؤال

درجات الأسئلة الموضوعية 42 درجة مقسمة درجة لكل سؤال من 26 سؤال و درجتين لكل سؤال من 8 أسئلة

جدول الثانوية العامة 2023

تم الاعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، والذي تم بداية منذ الشهر الماضي يونيو 2023 وتبقي منه الاتي.

سيتم اداء الامتحان في يوم الخميس 6/7/2023 يوافق امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

اما عن يوم الأحد 9/7/2023 امتحان المواد الدراسية التالية الجيولوجيا ـ التفاضل ـ علم النفس.

يوم الثلاثاء 11/7/2023 امتحان مادة الديناميكا.

كما انه يتم في يوم الخميس 13/7/2023 امتحان المواد الدراسية التالية الأحياء – الجبر ـ الفلسفة.

تسريب اجابة امتحان الانجليزي للصف الثالث الثانوي 2023