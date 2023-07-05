here.. رابط موقع موريباك نتائج كونكور 2023 | نتيجة السنة الأولى الإعدادية موريتانيا

رابط موقع موريباك نتائج كونكور 2023 أو نتيجة السنة الأولى الإعدادية في موريتانيا، هي الأهم لدى الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الحالي، فقد شهد محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الآلاف من عمليات البحث عن نتيجة كونكور موريتانيا 2023، حيث يريد الجميع الاطمئنان على نتيجتهم أو نتيجة أبنائهم والمرحلة المقبلة من مستقبلهم التعليمي بشكل عام، وأعلنت وزارة التعليم في موريتانيا عن إتاحة نتائج كونكور 2023 عبر موقع موريباك، وهو المنصة الرسمية للعديد من الخدمات التعليمية للطلاب وأولياء الأمور، ونتعرف عبر موقعنا البديل على رابط موقع موريباك نتائج كونكور 2023 وموعد ظهور النتيجة وفقاً لوزارة التعليم الموريتانية.

رابط موقع موريباك نتائج كونكور 2023

أتاحت وزارة التعليم رابط موقع موريباك نتائج كونكور 2023 لمعرفة درجات كل الطلاب والطالبات من خلال الإنترنت، وذلك للتيسير عليهم من الذهاب للمدارس ومكاتب استخراج النتيجة وتجنياً للتكدس والزحام، وأوضحت الوزارة أن عمليات التصحيح قد تمت بشكل جيد قبل الكشف عنها عبر موقع نتائج البريفيه موريتانيا 2023، ويمكن الاستعلام عن نتائج السنة الأولى الإعدادية في موريتانيا عبر الخطوات التالية:

الدخول على موقع موريباك الرسمي على الإنترنت مباشرة من هنا.

الضغط على نتائج كونكور 2023 من الواجهة الرئيسية للموقع.

حدد الولاية ثم المقاطعة ثم المركز الامتحاني.

اكتب رقم جلوس الطالب أو الطالبة للحصول على النتيجة.

اضغط على أيقونة “إظهار النتيجة” وانتظر قليلاً.

سوف تظهر النتيجة على الشاشة ويمكنك التعرف عليها بكل سهولة.

موعد ظهور نتيجة كونكور 2023 السنة الأولى الإعدادية

أعلنت وزارة التعليم في موريتانيا خلال الفترة الأخيرة عن موعد ظهور نتيجة كونكور 2023 السنة الأولى الإعدادية، وأن النتيجة سوف تظهر خلال الشهر الجاري من عام 2023، خاصة بعد الانتهاء من نسبة كبيرة من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة، وجاري في الوقت الحالي رفعها على رابط موقع موريباك نتائج كونكور 2023 ليحصل عليها الطلاب وأولياء الأمور بكل سهولة، خاصة في ظل عمليات البحث العديدة عن النتائج في الفترة الأخيرة ورغبتهم في التعرف عليها، ونتمنى التوفيق والنجاح لكل الطلاب والطالبات.