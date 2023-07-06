تسريب نموذج حل امتحان الانجليزي الصف الثالث الثانوي 2023 تليجرام شاومينج يعلن تسريب امتحان الانجلش تالتة ثانوي

نشر موقع شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2023 بعض من الصور تسريب امتحان الانجليزي وعدد من نماذج اسئلة امتحان اللغه الانجليزية الصف الثالث الثانوي 2023 وشدد الوزارة منذ ان تم نشر بعض من المواقع انها تقوم بتشريب الامتحانات انه لاصحة لما يتم نشره على هذه المواقع وتتم الامتحانات من خلال بعض من الاجراءات الامنية المشددة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تسريب نموذج امتحان الانجليزي الصف الثالث الثانوي 2023.

تسريب نموذج امتحان الانجليزي الصف الثالث الثانوي 2023

شاومينج جاء باعلان عن قيام بنشر بعض من نماذج لتسريب امتحان اللغة العربية أو تسريب امتحان اللغة الفرنسية ولكنه من المواقع الفاشلة التي تنشر بعض من الاخبار الزائفة لكي يحدث اثارة بين الظلاب وان الامتحانات تتم داخل اللجان من خلال الاجهزة الالكترونية الحديثه وانه لاصحة لما قد نشر عن تسربت علي جروب الواتس أب السري الذي يخص مجموعة معينة ويقوم المختص بصفحة شاومينج بأن أمتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوى تم تسريبه وسيتم توزيعه على الواتساب وذلك مقابل ان يحصل على مبالغ مادية منهم.

درجات امتحان بوكليت الانجليزي 2023

هناك الكثير الراغبين في معرفة توزيع درجات امتحان بوكليت الانجليزي والتي سيتم نشرها من قبل الوزارة وان الدرجات لم تعلن عنها بعد ان يتم الانتهاء من الامتحان غدًا على موقع الوزارة كما ان الامتحانات تتم من خلال تفتيش الجميع قب ان يتم الدخول لاداء الامتحانات وذلك للتاكد من عدم وجود اي هاتف محمول وانه حالة اكتشاف اي حالة غش سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وإنتشرت الصور علي تلجرام بالساعات الماضية وبات الطلاب تتداول تلك الصور ويريد الجميع من الطلاب الاطمئنان علي حل الاسئلة وسوف نوفر لحضراتكم كافة التفاصيل .