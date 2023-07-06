هنا mauribac.com موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا عبر موقع موريباك مسابقة دخول السنة الاولى اعدادية

موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا، عمليات بحث نارية من قبل الطلاب حول موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا خاصة بعد التصريحات التي أدلى بها مصدر تربوي وكشفت عن أن نتائج كونكور 2023 ستعلن خلال ساعات من الآن عبر موقع موريباك التابع لوزارة التهذيب الوطني، ولذا حرصت أسرة “البديل” على أن توفر لكم رابط الاستعلام عن نتائج كونكور 2023 موريباك بالخطوات.

موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا

وقد تم تجهيز وتفعيل موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا استعدادا ليتم رفع النتائج عليه بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وبعدها سيتم الكشف عن اسماء الطلاب الاوائل ليقوم السيد الوزير إبراهيم فال ولد محمد الأمين بإجراء اتصالات هاتفية بهم لتنهئتهم، وقد أفادت المؤشرات الأولية بارتفاع نسبة النجاح بشكل ملحوظ في تلك المرحلة، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج كونكور 2023 موريباك، فقط اتبع ما يلي:

قم بالولوج إلى موقع موريباك الرسمي.

قم بالدخول إلى نتائج كونكور 2023 موريتانيا.

قم باختيار اسم المقاطعة التابع لها الطالب.

قم بادخال رقم الجلوس الخاص بالطلب بشكل صحيح.

الآن اضغط على كلمة “النتيجة”.

ستظهر لك فورا درجاتك في كل المواد الدراسية بسهولة.

كما يمكنك التوجه إلى المدرسة للحصول على نتيجتك.

نتائج مسابقة دخول السنة الاولى اعدادي 2023

وحتى الآن لم تعلن وزارة التهذيب الوطني عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك” عن موعد رسمي لللاعلان عن نتائج كونكور 2023 والكشف عن اسماء المترشحين لوائح البريفيه ولذلك من المتوقع أن تُعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر يوليو الجاري، ليتم بعدها الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى جميع الولايات الموريتانية في هذه الاختبارات، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فور ظهورها.

الآن يمكنك زيارة موقع نتائج كونكور 2023 موريتانيا والدخول إلى رابط موقع موريباك لاستخراج نتائج مسابقة دخول السنة الاولى اعداي 2023 بسهولة عقب اعتماد النتيجة.

يمكنك معرفة نتائج كونكور 2023 عبر زيارة موقع موريباك التابع للوزارة، لتتمكن من معرفة هل تم قبولك في السنة الاولى الاعدادية أم لا، وذلك من خلال زيارة الرابط السابق.