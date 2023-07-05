موقع نتائج كونكور 2023 رابط موريباك لاستخراج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية

يزداد البحث بشكل مكثف عن نتائج كونكور من أجل استخراج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية، حيث إن الطلاب وأولياء الأمور يتطلعون بشكل كبير إلى النتائج التي تعد من أهم الخطوات نحو الإنطلاق إلى التعليم الثانوية، وفي سبيل تلبية هذا الطلب والتعرف على النتيجة، فإن وزارة التربية والتعليم الموريتانية أطلقت موقع “موريباك” من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب في كونكورد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج مسابقة دخول السنة الاولى إعدادي 2023

فعلت وزارة التربية الموريتانية موقع الحصول على نتائج الصف الإعداد بعد إتمام عمليات التصحيح وإعتمادها من قبل مديريات التربية، حيث يمكن الحصول عليها وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى موقع موريباك الإلكتروني.

ثم يتم تحديد نتائج كونورد.

بعدها يتم تحديد الولاية والمقاطعة مع تحديد المركز الامتحاني.

إضافة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط بعدها على أيقونة “إظهار النتيجة”.

لتظهر في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

رابط موريباك لاستخراج مسابقة دخول السنة الأولى الإعدادية 2023

هناك طريق أخرى من أجل الاستعلام عن نتائج دخول السنة الأولى الإعدادية في موريتانيا وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-