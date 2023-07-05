رابط OpenEMIS Core منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023 موقع emis.moe.gov.jo علامات الطلاب الفصل الثاني

يعيش الان كل من أولياء الأمور والطلاب بالمملكة الأردنية الهاشمية بحالة من القلق والخوف ،وانه سيتم الاعلان عن النتيجة وتوفير وإتاحة فرصة الاستفسار عنها أثناء الأيام القليلة القادمة ومن خلال مقالنا سنتعرف على منصة اوبن ايمس علامات الطلاب 2023.

طريقة الاستعلام عن علامات الطلاب منصة اوبن أيمس

يمكننا في المملكة الاردنية عن الاستحواذ على علامات الامتحانات من خلال ان يتم الدخول على منصة اوبن أيمس ويتم من خلال ان يتم عدم بذل اي مجهود او تعب ويتم من خلال الخطوات الاتية.

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية منبر اوبن أيمس.

ثم يتم كتابة اسم الطالب وكلمة السر.

قم باختيار نتائج التلاميذ.

تحديد المدة التعليمية المطلوبة.

قم بالضغط على زر أكاديمي.

كتابة معلومات الطالب الممتحن.

قم بالضغط على استعلام.

ما هي اهم مميزات منصة اوبن أيمس 2023 الأردن

تعمل المنصة على تقديم عدد من الميزات والخدمات والتي تعمل على تدعيم عملية التدريس والتعليم حيث قامت بها الوزارة للتعرف على العلامات بسهولة دون ان يتم بذل اي مجهود ومن ضمن مميزاتها.