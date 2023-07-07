بالمجموع الكلي والدرجات| تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3&5 سنوات للالتحاق بالكليات والمعاهد

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، قواعد تنسيق الدبلومات الفنية نظام 3 و 5 سنوات، وقواعد القبول في الكليات والمعاهد الفنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وهو ما سوف نسلط الضوء عليه خلال السطور التالية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تتاح فرصة القبول في كليات التجارية، والتربية -شعبة التعليم الفني، والزراعة والآثار، والتكنولوجيا والتعليم الصناعي في الجامعات والمعاهد الفنية في جميع أنحاء مصر، وفقًا للتوزيع الجغرافي، ومع الالتزام بالشروط المحددة في القوانين الداخلية للكليات.

يمكن للطلاب الذين حصلوا على شهادات الدبلوم الفنية بعد الإعدادية في التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية ونحوها، والذين حصلوا على نسبة 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم الفني، التقدم إلى مكتب تنسيق القبول في الجامعات والمعاهد للالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية في مصر.

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

بموجب القرار المنظم لتنسيق الدبلومات الفنية عام 2023، ستحدد الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب عدد القبولات بنسبة 10٪ من إجمالي الأعداد، باستثناء كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي لأنها تعتمد بشكل رئيسي على الشهادات الفنية وعدد قليل من الثانويات العامة التي تقدم هذه الشهادات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023| ننشر لكم الكليات المتاحة لطلبة الدبلوم الفني نظام 3 سنوات

2/3 هذه النسبة من الشهادات الفنية بنظام الخمس سنوات بعد إتمام الإعدادية ودبلوم المعاهد الفنية بنظام الثانوية نظام سنتين .

1/3 النسبة المتبقي يكون لطلاب الشهادات الفنية بنظام الثلاث سنوات. يتم تحديد أدنى مستوى قبول الجامعات والمعاهد لطلاب الدبلومات الفنية وفقًا لعدد القبولات المحددة لكل فئة.

يتم ترتيب الطلاب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد الطلاب المقبولين في الكليات والمعاهد، وكذلك تحديد الحد الأدنى للقبول في كل كلية أو معهد بناءً على نوع الشهادة الفنية ومجموع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الشهادة. ويتم أيضًا ترتيب رغبات الطلاب وتحديد الأعداد المحددة لهذه الفئات.