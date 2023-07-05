رابط كشوفات pdf طلاب نتائج الثالث متوسط الرصافة الأولى وجميع المحافظات لعام 2023
نتائج الثالث متوسط
أوضحت وزارة التربية العراقية عن طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط، وذلك بعد الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، فضلاً عن أن المرحلة الجارية الآن هي رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وتكون بكل دقة ووضوح حتى يأخذ ما يستحقونه من درجات، لهذا سنوضح لكم عبر السطور التالية كيفية الحصول على هذه النتائج بكل سهولة، حتى يتعرف عليها الجميع.
نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق
أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط تكون خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الطلاب العراقيين دور أول، وثم سيتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي مع إعلان الأوائل الذين حصلوا على الدرجات النهائية، مع تكريهم من أجل اجتهادهم في أداء الامتحانات خلال هذا العام 2023، إضافة إلى أن النتائج سيتم تحمليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العراقية أو من خلال موقع نتائجنا.
استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول
هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات العراق وفقًا لما يلي:-
- في البداية يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.
- ثم يتم التوجه مباشرة إلى “النتائج”.
- ليتم تحديد “نتائج الثالث متوسط دور أول”.
- بعدها عليك القيام بكتابة رقم امتحان الطالب مع تحديد المدرسة.
- تحديد المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب.
- الضغط بعد ذلك على زر “بحث”.
- ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة.