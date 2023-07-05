رابط كشوفات pdf طلاب نتائج الثالث متوسط الرصافة الأولى وجميع المحافظات لعام 2023

أوضحت وزارة التربية العراقية عن طريقة استخراج نتائج الثالث متوسط، وذلك بعد الانتهاء بشكل كامل من تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، فضلاً عن أن المرحلة الجارية الآن هي رصد الدرجات الخاصة بكل طالب وتكون بكل دقة ووضوح حتى يأخذ ما يستحقونه من درجات، لهذا سنوضح لكم عبر السطور التالية كيفية الحصول على هذه النتائج بكل سهولة، حتى يتعرف عليها الجميع.

نتائج الثالث متوسط 2023 في العراق

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج الثالث متوسط تكون خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الطلاب العراقيين دور أول، وثم سيتم الإعلان عن النتائج في مؤتمر صحفي مع إعلان الأوائل الذين حصلوا على الدرجات النهائية، مع تكريهم من أجل اجتهادهم في أداء الامتحانات خلال هذا العام 2023، إضافة إلى أن النتائج سيتم تحمليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العراقية أو من خلال موقع نتائجنا.

استخراج نتائج الثالث متوسط 2023 دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج نتائج الثالث متوسط في جميع محافظات العراق وفقًا لما يلي:-