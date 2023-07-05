“منحة ال ١٠٠٠ جنيه بالرقم القومي”رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير المنتظمة 2023 من خلال وزارة القوي العاملة

صدرت الحكومة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، منحة العمالة الغير منتظمة 2023 كمبادرة لتقديم الدعم والمساعدة للعمالة غير المنتظمة ومواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنو، أعلن الرئيس عن قيمة المنحة وهي 1000 جنيه، وستمنح للفئات الأكثر فقراً من المقرر توزيع منحة العمالة الغير منتظمة 2023 في وقت لاحق.

منحة العمالة الغير المنتظمة 2023

زادت جهود البحث المكثفة عن الدعم المالية للعمالة الغير منتظمة 2023 من قبل الأفراد الذين يسعون للحصول على هذه المنحة. سنشرح لكم فيما يلي كيفية التسجيل في هذه المنحة بالتفصيل.

● يلزم الوصول إلى بوابة وزارة القوى العاملة.

● ثم الضغط على تسجيل الدخول.

● ينبغي عليك أن تُدخِل جميع المعلومات المطلوبة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة.

● قم بادخال الرقم القومي وتاريخ الميلاد.

رابط منحة العمالة الغير منتظمة 2023

عملت الحكومة المصرية على تأمين الدعم النقدي من منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023، وذلك بناءً على توجيهات فخامة الرئيس الذي أكد ضرورة تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا نظرًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية وانتشار الفقر ومعاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار. سيتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023، والبالغة قيمتها 1000 جنيه، خلال الأيام القادمة، مع التركيز على صرفها لأكبر عدد ممكن من المواطنين.